Les éleveurs des Prairies face à l’incertitude à cause de la grève dans les ports de C.-B

Des experts indiquent que la grève qui continue dans les ports de la Colombie-Britannique aura un impact à long terme sur les éleveurs des Prairies. Plus tôt ce mois-ci, ce conflit de travail avait causé la fermeture des installations portuaires pendant 13 jours.

Jeudi, les travailleurs portuaires sont retournés au travail après que le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWUC) ait annulé un préavis de grève qui faisait craindre une nouvelle fermeture des ports en Colombie-Britannique.

Le ILWUC a annoncé, vendredi, qu’il avait conclu une nouvelle entente de principe avec l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) et que leurs membres prendront connaissance des conditions de cette nouvelle entente, mardi. S’ils acceptent ces conditions, la grève prendra fin.

Le professeur en gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université du Manitoba Barry Prentice indique toutefois que même si la grève prend fin, cela ne veut pas dire que le sentiment d’incertitude ressenti par plusieurs personnes à travers le pays va s’alléger.

Dans certains cas, ce sera pire , affirme-t-il. Le problème est que personne ne peut retourner à la normale tout en sachant que les choses…pourraient tourner au vinaigre, lundi.

Barry Prentice s’attend à ce que les choses retournent à la normale vers mi-octobre. Il ajoute que les conséquences seront plus importantes pour les producteurs agricoles, si ce conflit de travail persiste.

Le directeur général de Porc Manitoba, Cam Dahl, indique que l’industrie porcine de la province a déjà enregistré des millions de dollars de perte.

Chaque année, la province exporte près de 730 millions $ de porc à travers les ports de l’ouest.

Nous envoyons des produits coûteux vers l'Asie à travers les ports de l'ouest…et nous disposons de peu de temps pour le faire , affirme Cam Dahl. Ces produits ne peuvent pas rester sur le quai pendant des semaines et des mois.

Il ajoute que si ces interruptions persistent, cela pourrait avoir des conséquences sur les 20 000 employés de l’industrie porcine.

L’industrie du bœuf pas épargné

Taylor Buchberger possède une ferme à Langenburg et il se spécialise dans l’exploitation de naissage. Il indique que la grève dans les ports de la Colombie-Britannique a des impacts sur tous les aspects de sa vie.

Ceci pourrait faire ralentir les choses et les prix du bœuf pourraient baisser, alors que les coûts opérationnels pourraient considérablement augmenter , estime Taylor Buchberger. C’est vraiment dur de s’adapter aux défis créés par cette grève, car l’exploitation de naissage ne peut que strictement se faire 18 mois à l’avance.

Dans une déclaration publiée mercredi, le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan Jr., et le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, ont indiqué que les recommandations présentées par les médiateurs fédéraux s’appuient sur des semaines de négociations collectives et qu’elles ont été rédigées dans l'intérêt du syndicat et de l'employeur.

Nous avons été patients. Nous avons respecté le processus de négociation collective. Mais nous avons besoin que nos ports opèrent , affirment-ils.

Avec les informations de Chelsea Kemp