C’est un départ pour l’autocueillette de bleuets au Témiscamingue

La saison des bleuets est bel et bien commencée en Abitibi-Témiscamingue.

À la bleuetière de Guérin, l’autocueillette s’amorce ce samedi et les propriétaires se montrent très enthousiastes quant à l’abondance du petit fruit bleu dans les champs.

La récolte s’annonce très bonne, les abeilles ont eu beaucoup de beau temps pour polliniser le tout. Il y a beaucoup de bleuets , s’exclame Hugo Beaupré, qui a récemment acheté l’entreprise avec sa conjointe Julie Germain.

Pour leur première année d’exploitation, les deux propriétaires comptent opter pour la continuité en conservant la même offre de service que par les années passées.

L’objectif, c’est de continuer l’autocueillette, de garder cette accessibilité à la population de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour nous, l’autocueillette a une très grande importance , soutient Julie Germain.

Aucune perte

Plus tard dans l’été, lorsque tous les amateurs de bleuets auront pu remplir leur panier, le reste des petits fruits sera récolté grâce à des machines, de sorte qu’il n’y ait aucune perte.