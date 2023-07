Pluies torrentielles : un barrage menace de céder en Nouvelle-Écosse

De nombreux habitants de la région de Windsor, à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest d’Halifax, ont reçu un ordre d’évacuation tôt samedi matin, car les fortes pluies des dernières heures menacent l’intégrité d’un barrage.

Les personnes qui demeurent près du réseau fluvial de Sainte-Croix ont reçu une alerte des autorités provinciales à 3 h 41, heure locale (4 h 41, heure avancée de l’Est). Elles sont priées de se rendre au Brooklyn Civic Center, situé au 995, autoroute 215 à Newport ou encore au Windsor Civic Center, au 78, rue Thomas à Windsor.

La majorité de la province est balayée par d’importantes précipitations. Environnement Canada estime qu’à 6 h, heure locale, jusqu’à 150 mm de pluie se sont abattus à certains endroits et de 40 à 100 mm supplémentaires sont attendus.

On a signalé plus de 25 mm de pluie à l'heure à certains endroits touchés par des pluies torrentielles. Cette situation a entraîné des inondations par endroits et des fermetures de routes dans ces régions , note l'agence fédérale.

Plus de détails à venir

Avec les informations de CBC