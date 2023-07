Après la pluie, une vague d’amour à la Fête du lac des Nations 

Des trombes d’eau qui laissaient présager le pire vendredi en début de soirée à la Fête du lac des Nations ont vite fait place à une vague d’amour. Le groupe Simple Plan a enflammé la foule sherbrookoise, tout en offrant un hommage touchant aux Cowboys Fringants.

Dès les premières notes d’I’d Do Anything, la foule a été captivée. Devant les sauts et l’énergie contagieuse du chanteur Pierre Bouvier, le public a levé les mains dans les airs, prêt à faire la fête. Cette fête, le groupe l’a vite dédiée aux Cowboys Fringants, qui devait initialement jouer vendredi, mais qui a dû annuler en raison des traitements contre le cancer du chanteur Karl Tremblay.

On saute pour les Cowboys Fringants! , s’est exclamé Pierre Bouvier, devant une foule de plus de 15 000 personnes, selon l’organisation de la Fête du lac des Nations. Les festivaliers ont obtempéré avec enthousiasme, formant une véritable vague humaine.

À part quelques nouveautés des dernières années, le groupe a surtout enchaîné succès après succès nostalgique, dont Shut Up, Your Love is a Lie, Welcome to my Life, Addicted et I’m Just a Kid, devant une foule qui les connaissait par cœur et qui n’a pas eu à se faire prier pour se faire entendre.

Ouvrir en mode plein écran Selon l'organisation de la Fête du lac, environ 10 000 personnes se trouvaient sur le site pour le spectacle des 2Frères. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Le clou du spectacle a toutefois été dédié au groupe qui devait initialement jouer sur la Grande scène.

Les Cowboys ne peuvent pas être ici ce soir. Mais j’espère qu’ils savent qu’on pense à eux ce soir, et on leur envoie de l’énergie positive, une belle pensée. Est-ce que vous connaissez la chanson les Étoiles filantes? Je ne la connais pas super bien, alors pouvez-vous la chanter avec moi? , a lancé le chanteur de Simple Plan. Le public, touché, n’a encore une fois pas hésité à chanter en cœur.

Érik Caouette du groupe 2Frères, qui avait joué en ouverture, est ensuite revenu sur scène pour aider à reprendre l'émouvante chanson dans son entier, accompagné de Pierre Bouvier à la guitare.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les 2Frères avaient d’ailleurs terminé leur propre spectacle, quelques heures plus tôt, en chantant Toune d’automne, un autre des grands succès des Cowboys Fringants.

Ouvrir en mode plein écran Après avoir chanté leurs succès, dont « Maudite promesse » et « Qu'est-ce que tu dirais », les 2Frères ont conclu leur spectacle avec « Toune d'automne » des Cowboys Fringants. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

La pluie n’arrête pas les festivaliers

Des festivaliers rencontrés au hasard à la sortie du spectacle de Simple Plan étaient catégoriques. C’était extraordinaire qu’ils [les organisateurs de la Fête du lac] aient pu se revirer de bord tellement rapidement. Les Cowboys Fringants, c’est dommage, on a une pensée pour Karl. Mais Simple Plan, c’était incroyable , a lancé l’un d’entre eux.

Ouvrir en mode plein écran Des trombes de pluie se sont abattues sur la Fête du lac en début de soirée. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

L’ambiance est là, les gens étaient au rendez-vous, c’est merveilleux , a lancé un autre homme.

Les débuts de la soirée laissaient pourtant présager le pire; peu avant 19 h, il a commencé à pleuvoir des trombes d’eau et un orage d’une grande intensité a frappé Sherbrooke. Équipés de ponchos et de manteaux de pluie, les festivaliers se sont réfugiés sous les diverses tentes et chapiteaux du festival.

Ouvrir en mode plein écran Les « ponchos » de pluie étaient à l'honneur vendredi. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Heureusement, le temps que les 2Frères commencent leur spectacle à 20 h 00, l’orage s’était transformé en fine bruine et une foule compacte s’était rassemblée devant la scène, ne se laissant pas intimider par les nuages.

Quand les feux d’artifice ont commencé, suivis de Simple Plan, le ciel était redevenu dégagé et le public a afflué. Comme le dit le groupe dans sa chanson Shut Up, Simple Plan ne s'est pas laissé abattre par rien ni personne... ni même par les aléas de la météo.