Une victime de viol et un protocole « désuet »

Une femme violée a été emmenée à l’aube à l’Hôpital général de Montréal par des policiers. Elle était en état de choc. Néanmoins, on a refusé de lui faire passer des examens médico-légaux et on l'a redirigée vers un hôpital francophone. Pourquoi? La direction de l’hôpital pointe du doigt un protocole qui date de 1977. Radio-Canada a rencontré la victime.

Cette nuit-là, un homme a bafoué ma volonté et ma parole. Après l’agression, je suis sortie dehors. Hagarde, j’ai marché, puis j’ai composé le 911. Des policiers sont venus me chercher et m’ont emmenée à l’hôpital. J’étais épuisée. En choc. Mais on n'a pas voulu me prendre en charge parce que je parle français. Je me suis sentie humiliée encore une fois cette nuit-là, niée dans mon identité linguistique.

Rosalie me raconte cela d’une traite. Elle un peu nerveuse, me dit-elle, mais déterminée. Elle veut parler à une journaliste et dénoncer des règles linguistiques appliquées dans le milieu de la santé en cas d’agression sexuelle, des règles qu’elle juge absurdes.

Rosalie* est un nom fictif. Dans le restaurant vide où nous nous rencontrons à cette heure creuse de l’après-midi, la jeune femme m’explique qu’elle ne veut pas que son nom soit publiquement associé à cette nuit où son corps et son âme ont subi un immense outrage.

Elle me raconte le fil des événements qui se sont déroulés il y a trois ans. Une soirée agréable. Quelques bières bien fraîches. Elle et lui ne s’étaient pas vus depuis longtemps. Avant, ils étaient amoureux. Mais c’était bel et bien terminé. Ce soir-là, ils se voyaient en amis. Je lui ai demandé plusieurs fois s’il était à l’aise dans ce rôle d’ami, dans une relation platonique. Il m’a répondu que ce n’était pas un problème.

Comme il était tard et qu’elle demeurait assez loin de là, il lui a offert de passer la nuit là où il logeait. Elle a accepté et s'est couchée au rez-de-chaussée. Lui était à l’étage, dans la chambre où il y avait de la climatisation. Or, c’était une lourde nuit de juillet où la canicule tracassait le sommeil et Rosalie suffoquait, n’arrivant pas à s’endormir. L’ ami lui a gentiment offert d’inverser leur situation. Il allait dormir en bas.

Elle-même pouvait aller dormir au frais, en haut. Mais Rosalie* est une fille empathique. Je pense toujours aux autres. J’ai été élevée comme ça , dit-elle.

Elle soupire et lève les yeux au ciel. Elle se reproche ce trait de caractère qui lui a joué de vilains tours : C’est pour cette raison que je lui ai offert de dormir à mes côtés, mais en tout bien tout honneur. Il faisait tellement chaud que je me suis dit : pauvre gars, il ne pourra jamais dormir. J’avais gardé mes vêtements. Je me suis recroquevillé dos à lui. Il n’y avait aucune ambiguïté sexuelle.

Sauf que lui en a décidé autrement. Alors que Rosalie dormait, il a introduit son sexe dans le sien, sans son consentement. Je me suis réveillée. Il a éjaculé. Je lui ai dit que je ne voulais pas et qu’il le savait. Il m’a répondu, en guise de justification : "Tu sais, quand la tentation est trop forte… Je suis désolé."

Le 14 juillet dernier, le juge Alexandre Dalmau a condamné celui qui a commis cette agression sexuelle à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

J’étais tellement soulagée quand j’ai entendu la sentence! J’avais peur qu’il n’ait qu’une peine avec sursis [à purger à la maison]. Ça m’a soulagée. C’est comme si ça avait mis un point à un chapitre noir. Je te le dis, depuis l’agression, ç'a été les trois pires années de ma vie!

Dans le rendu de sa décision, le juge Dalmau abordait brièvement l’épisode linguistique en expliquant qu’un établissement avait refusé de faire passer un examen médico-légal à la victime puisque sa langue maternelle est le français .

Durant le procès, en 2022, la victime et le policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui l’accompagnait ont raconté qu’à l’Hôpital général de Montréal, on avait refusé d’admettre la victime, car cet hôpital est le centre désigné pour traiter les victimes anglophones d’agressions sexuelles. Les francophones, eux, sont pris en charge à l’hôpital Notre-Dame.

Situation inacceptable

Des journalistes de Québecor et du quotidien La Presse qui couvrent les affaires judiciaires ont rapporté cet incident qui a soulevé l’indignation chez plusieurs. Le cabinet du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a qualifié cette affaire d’inacceptable et a annoncé que l'Office québécois de la langue française (OQLF) allait enquêter.

Le cabinet du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge. (Photo d'archives)

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), auquel est affilié l’Hôpital général de Montréal, a reconnu que cette décision était, en effet, inacceptable .

Rosalie me raconte comment elle a vécu ce qui a fait bondir les politiciens et la direction du CUSM . Je voulais que ça finisse. J’aurais voulu qu’on me prenne en charge. À l’Hôpital général, je me suis sentie comme un déchet, une deuxième fois. C’est comme s’ils n’avaient pas compris la gravité des mots "agression" et "sexuelle". Je ne comprenais pas qu’en ce moment de crise, on me rejette en me disant : "Sorry, vous n'avez pas la bonne langue."

Rosalie se rappelle nettement qu'elle était en colère lorsqu’elle est repartie avec les policiers vers un autre centre hospitalier. Je me disais : ça n’a pas de bon sens!

Protocole désuet

Toutefois, au-delà de l’indignation, pourquoi cela s’est-il passé ainsi? En fait, l'explication repose sur un mot : protocole.

En effet, le personnel de l’Hôpital général de Montréal a appliqué, à l’aube de cette journée de juillet 2020, un protocole instauré en 1977 et qui est toujours en vigueur. En l’essence, ce protocole dit que les victimes francophones d’agressions sexuelles doivent être prises en charge dans un hôpital désigné du réseau francophone, tandis qu’à l’inverse, les victimes anglophones doivent être traitées dans un établissement désigné du réseau anglophone.

Au bout du fil, Maryse Godin, qui porte le titre de directrice adjointe au département des urgences et mission santé mentale (adulte) du Centre universitaire de santé McGill, insiste pour faire une précision.

Pour moi, les mots sont importants. On n’a pas refusé de donner des soins à cette dame-là. On l’a réorientée tel que décrit dans nos protocoles et ce protocole-là nous est imposé.

Le protocole, c’est le protocole du Centre des victimes d’agressions sexuelles de Montréal, qui nous a demandé, il y a des décennies, de servir la population anglophone qui se sentait mal servie à l’hôpital Notre-Dame et qui était à l’époque le centre désigné pour les victimes d’agressions sexuelles.

Maryse Godin précise que des patients peuvent être traités en français dans le réseau du CUSM . Ce n’est pas une question de services en français. C’est le protocole.

Plus précisément, le protocole a été adopté en 1977, année d’adoption de la loi 101. C’est un protocole qui est complètement désuet, mais c’est un protocole qui n’est pas le mien : c’est un protocole qui m’est imposé , dit Maryse Godin avec emphase en ajoutant qu’elle souhaite depuis longtemps la révision de ce protocole.