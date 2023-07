Avec 0 victoire au compteur, les Elks commencent à entamer la patience des partisans

Derniers au classement de la Ligue canadienne de football (LCF), après sept semaines, les Elks d’Edmonton présentent une fiche négative de zéro victoire. Cette mauvaise série commence à faire grincer des dents, notamment parmi les partisans inconditionnels de l'équipe.

La défaite 28-14, jeudi, sur la pelouse des Blue Bombers de Winnipeg, est venue s’ajouter à une série de six déconvenues de suite pour l’équipe d’Edmonton.

Cette défaite faisait notamment suite à celle concédée une semaine plus tôt à domicile face aux Tiger-Cats de Hamilton, soit la 20e à la maison depuis le 12 octobre 2019.

Je suis évidemment frustré par la longue série de défaites, à la fois la série actuelle de 11 défaites en saison régulière, et la série de 20 défaites à domicile , confie dans un courriel Andrew Hoskins, animateur de balados et partisan de longue date des Elks.

Sur la page Facebook de l’équipe, des partisans déversent leurs déceptions. Comme dans ce commentaire où l’un d’eux considère que les Elks ne forment plus une équipe : « C'est juste une bande de joueurs qui portent le même maillot. Ils ne jouent pas en équipe et cela fait longtemps qu'ils ne le font plus. Je ne m'attends pas à une seule victoire cette saison. »

Ce n'est pas non plus la faute de l'entraîneur. Vous pouvez leur apprendre tous les mouvements et tous les jeux, mais tant qu'ils ne formeront pas une équipe, ils ne gagneront jamais un match.

Une autre partisane, elle, préfère faire contre mauvaise fortune bon coeur. Nous avons eu un bon match, c'était passionnant à regarder , estime-t-elle, en affichant son optimisme : Nous allons finir par gagner, Edmonton doit soutenir son équipe.

Malgré la déception, Andrew Hoskins ne veut pas non plus se laisser entraîner dans le désespoir. L'équipe a été déchirée entre 2019 et 2021 et il lui faut beaucoup de temps pour s'en remettre , soutient-il.

Il croit que l’entraîneur Chris Jones, qui a dû reconstruire entièrement l'équipe et [qui] compte sur beaucoup de jeunes joueurs , finira par trouver une solution.

Andrew Hoskins pense par ailleurs que les Elks nécessitent un joueur expérimenté qui ait un ascendant sur ses coéquipiers et qui puisse les pousser à se transcender pour sortir l’équipe de cette mauvaise passe. Il pense aussi que l’équipe a besoin de chance, car, malgré sa fiche négative, elle joue bien dans la plupart des matchs.

La superstition s’invite dans le débat

Pendant ce temps, d’autres partisans préfèrent gloser sur le changement de nom de l’équipe survenu en 2021. Selon eux, si les Elks ne gagnent plus, c’est parce qu’ils ne se font plus appeler Eskimos. « La [mauvaise] série continue. Allez les Eskimos! », se moque l’un d’eux dans un commentaire sur la page Facebook de l’équipe.

J'ai souscrit des abonnements saisonniers pour les Eskimos d'Edmonton pendant plus d'une décennie , raconte un autre internaute, avant de se montrer très critique : Cette équipe [Eskimos] était fantastique [...]. Malheureusement, elle n'existe plus et les Elks tentent de s'approprier cet héritage. C'est une honte de vouloir ainsi ternir l'ancienne grande équipe qui nous a donné tant de victoires.

S’il est vrai que les Elks n’ont plus gagné à domicile depuis qu’ils s'appellent ainsi, il convient de rappeler que leur mauvaise série dans leur Stade du Commonwealth remonte à 2019, soit deux ans avant le changement de dénomination.

Pour Andrew Hoskins, « le changement de nom n'a absolument rien à voir avec la série de défaites ». Il avance une tout autre explication : Les joueurs recrutés n'ont pas donné satisfaction, un point c'est tout [...]. Même si l’équipe s’appelait toujours les Eskimos, elle aurait connu la même série de défaites.

Le prochain match des Elks aura lieu le 29 juillet au Stade du Commonwealth, contre les Lions de la Colombie-Britannique.