Le festival annuel de feux d’artifice commence samedi à la baie des Anglais

Le 31e festival de feux d’artifice, la Honda Celebration of Light, illuminera samedi soir le ciel de la baie des Anglais à Vancouver. Alors que cette compétition internationale attire plus de 1 million de festivaliers chaque année, les autorités préviennent qu'il y aura de grandes foules et des fermetures de rues.

Entre autres, l'accès des véhicules dans les zones du quartier West End et de Kits Point sera limité aux résidents munis d'une vignette de stationnement locale ou l'immatriculation d'un véhicule indiquant une adresse dans le quartier.

Les autorités soulignent qu'il est préférable de prendre les transports en commun, de marcher ou de se déplacer à vélo durant les trois soirs de feux d'artifice.

L'Australie lancera le premier spectacle pyrotechnique samedi à 22 h. Puis, ce sera au tour du Mexique le 26 juillet. Les Philippines clôtureront le bal le 29 juillet.

Publicité

Faire preuve de vigilance

Pour assurer la sécurité de tous, le nombre de policiers, de pompiers, d’ambulanciers et de secouristes a été décuplé sur le terrain.

Si vous avez besoin de nous, venez nous trouver. Nous sommes là pour vous aider, pour nous assurer que vous passez tous un bon moment , précise le sergent Steve Addison du Service de police de Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran Les feux d'artifice reviennent à Vancouver cet été avec la Honda Celebration of Light. Photo : CBC/JoshGrant

La police demande aux personnes qui se rendront au festival en groupe ou en famille de mettre de décider d’un point de rencontre au cas où ils se perdent de vue.

Nous avons eu affaire à des enfants qui ont été séparés de leur famille. C'est le résultat de gens qui se bousculent, qui se perdent dans la foule, qui se disputent un espace limité. Le meilleur moyen d'éviter cela est d'arriver tôt, de choisir sa place sur la plage ou dans le parc et de s'amuser.

Se préparer au temps chaud et sec

Les pompiers de Vancouver disent être bien au courant des conditions de sécheresse qui règnent actuellement dans la ville et dans la province.

Publicité

Nous travaillons d'arrache-pied avec nos partenaires pour identifier les risques et les atténuer en prenant des mesures claires afin d'éviter qu'ils ne créent des situations d'urgence , indique Matthew Trudeau, responsable de l'information publique pour le Service des pompiers de Vancouver.

Il ajoute que 30 pompiers se joindront aux quelque 140 pompiers qui travaillent en permanence dans la ville de Vancouver.

Nous disposons de personnel supplémentaire pour garantir le bon déroulement de l'événement et la sécurité des personnes, du public et de tous les membres de notre communauté , dit-il. Nos inspecteurs de la prévention des incendies patrouilleront également avec diligence dans différentes zones, pour s'assurer que toutes les sources d'inflammation, comme les barbecues, sont éteintes.

Ouvrir en mode plein écran Le public attend que les feux d'artifice soient lancés à Vancouver Photo : Radio-Canada / Denis Dossmann

Les ressources des services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique seront renforcées sur le terrain. Trois équipes paramédicales seront dans des ambulances, deux équipes paramédicales, à vélos et une équipe paramédicale se déplacera dans un véhicule utilitaire tout-terrain.

Nous voulons que les gens apprécient cet événement. Il s'agit d'un événement familial amusant et sécuritaire, c'est pourquoi nous demandons au public d'essayer de se mettre à l'ombre s'il arrive plus tôt dans la journée. Si possible, portez de la crème solaire et n'oubliez pas d'en réappliquer souvent. Restez bien hydraté pour éviter les maladies liées à la chaleur.

La Commission des parcs de Vancouver rappelle qu’il est interdit de fumer sur la plage de la baie des Anglais sous peine d'une amende de 250 $.

De plus, elle souligne qu'il est interdit de boire de l'alcool sur la plage de la baie des Anglais, même si ceci est autorisé sur d'autres plages et quelques parcs municipaux.