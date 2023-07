Des jeunes ouvrent une boutique de chaussures de collection à Chicoutimi

Un nouveau commerce de chaussures de collection a récemment ouvert ses portes sur la rue Racine, au centre-ville de Chicoutimi. United Collection, qui avait déjà une boutique en ligne, est le fruit de trois jeunes entrepreneurs.

L’idée derrière l'ouverture du commerce est de faciliter l’accès à ce type de produit en région. Les collectionneurs doivent normalement se rendre à Québec les chaussures voulues. Les trois entrepreneurs constatent que les clients sont par ailleurs déjà au rendez-vous.

Keven Martel est à l'origine de l'entreprise United Collection. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C'est qu'on a des paires rares, par exemple, la paire de Yeezy ici, c'est extrêmement dur à trouver, a expliqué le copropriétaire, Keven Martel. On peut juste les trouver en ligne directement. Nous on les ramasse et ensuite on les revend directement en boutique.

Le jeune entrepreneur de 18 ans est d’ailleurs très enchanté par la réponse du public. Pour l'instant, c'est complètement fou, a-t-il lancé. Je ne peux rien demander de mieux. J'ai du fun, je trippe ben raide. Je me lève le matin, je suis là-dedans. Je me couche le soir, je suis là-dedans, j'ai vraiment du fun.

Pas pour toutes les bourses

United Collection offre des chaussures entre 180 et 750 dollars. Le prix moyen est de 300 dollars. Keven Martel a commencé en affaires il y a deux ans. Il vendait des cartes de sport sur Internet, mais il voulait maintenant offrir une vitrine aux acheteurs.

United Collection se spécialise également dans la vente de carte de hockey de collection. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Comme ici, la Suzuki High Glosssur 10, ça se vend environ 10 000 dollars, a-t-il expliqué. C'est certain qu'on met ça ici pour l'exposer aux clients. Des fois, les clients, c’est des cartes qu'ils ne peuvent pas nécessairement les voir à part sur leur cell ou sur eBay, des choses comme ça.

La rue Racine attire les jeunes entrepreneurs

L'Association des centres-villes de Chicoutimi remarque l'arrivée de plusieurs nouveaux commerçants, dernièrement.

Dans les trois dernières années, il y a eu un vent de changement incontestable au niveau des propriétaires et des nouveaux commerces, a lancé le vice-président de l’association et copropriétaire de la boutique Laflamme, David Delisle. Nous, les propriétaires du Laflamme, on est dans la trentaine, les propriétaires du Verre Lime, le Café Mathéo, les gens d'United… Je pense à tous les jeunes commerces qui ont pu ouvrir dans les dernières années et qui amènent un vent de fraîcheur.

Pour le copropriétaire, le centre-ville de Chicoutimi demeure le meilleur endroit pour retrouver des boutiques et des restaurants de spécialités qui appartiennent de plus en plus à de jeunes entrepreneurs. La localisation y est pour beaucoup.

C'est sûr que le centre-ville de Chicoutimi est un peu plus abordable au niveau pied carré que certains axes commerciaux comme la Zone Talbot, ce qui va nous permettre d'aller chercher des entreprises jeunes, des boutiques de spécialité, ce qui va nous permettre d'aller chercher un certain art de vivre aussi , a ajouté M. Delisle.

D'après le reportage de Claude Bouchard