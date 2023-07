Le circuit de volleyball de plage Beach Pro Tour de passage à Edmonton

La ville d’Edmonton accueille une étape du circuit international annuel de volleyball de plage Beach Pro Tour jusqu’à dimanche. Des athlètes parmi les mieux classés au monde compétitionnent au Ice District pour tenter de récolter des points afin de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Les équipes se battent pour essayer d’aller à Paris , confirme le directeur des hautes performances à Volleyball Canada, Ed Drakich.

Tout au long de la fin de semaine, 24 duos d'hommes et de femmes venant de partout dans le monde s’affrontent sur les terrains du Ice District.

Nous avons littéralement apporté la plage au centre-ville , affirme de son côté la gestionnaire pour Explore Edmonton, Kalee Rutherford, en ajoutant que 180 tonnes de sable ont été déplacées pour former les terrains.

Les conditions auraient pu être meilleures, selon des athlètes

La joueuse suisse Anouk Vergé-Dépré critique cependant les installations. Les ballons partent un peu partout, il y a beaucoup d’eau sur le sol, bref, il n’y a pas tout ce qu'il faut pour faire un tournoi qui est vraiment beau et qui attire le public.

Elle est tout de même contente de voir que les gens sont curieux et passent faire un tour à l’événement malgré le peu d'équipements. Les installations pour que les gens regardent ne sont pas énormes. Il n'y a rien, seulement quelques chaises , déplore-t-elle.

Les conditions sont également critiquées par le joueur français Quincy Ayé. Il n’y a pas d’ombre alors qu’il fait super chaud. Il n’y a pas de grillage pour l'échauffement, alors quand on pratique nos attaques, on doit courir 200 mètres pour aller chercher la balle et il n’y a pas de douche sur le site, donc après le match on est plein de sable , affirme-t-il.

Les finales auront lieu dimanche et, ensuite, certains joueurs se déplaceront à Montréal pour une autre étape la semaine prochaine, tandis que d’autres se dirigeront vers l’Europe pour les championnats européens qui se dérouleront à Vienne.