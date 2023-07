Le Manitoba recrute de nouveaux psychologues, mais n’exige pas de compétences en français

Le gouvernement du Manitoba investit près de 3 millions de dollars dans le but de créer 17 nouveaux postes de psychologues cliniciens dans le système de santé publique. Or, aucune connaissance linguistique du français ne sera exigée aux futurs candidats.

Questionné par Radio-Canada, un porte-parole de la province laisse entendre que parmi les 17 nouveaux psychologues, aucun ne pourrait maîtriser le français. Il ne s'agit peut-être pas d'un élément pris en compte s'il ne s'agit pas d'une exigence d'embauche , explique-t-il.

Santé Manitoba fournit des soins de santé dans les deux langues officielles du Canada. La province poursuivra ses efforts pour s'assurer qu'elle dispose du personnel nécessaire pour fournir des soins dans la langue officielle choisie par les patients , ajoute le porte-parole dans un autre courriel.

La présidente de la Société de psychologie du Manitoba, Jo Ann Unger, rappelle que c’est au Manitoba que le taux de psychologues par habitant est le plus bas au Canada.

Bien que les 17 nouveaux postes soient très importants pour combler cette lacune, Mme Unger croit qu'il faut en faire davantage pour augmenter ce nombre dans l'ensemble de la province. .

Les psychologues cliniciens sont fortement sollicités dans le système de santé , ajoute-t-elle. Cet investissement permettra de réduire les temps d'attente, d'améliorer les résultats pour les patients et, dans de nombreux cas, de sauver des vies.

La plupart des nouveaux postes seront situés à Winnipeg, notamment au Centre des sciences de la santé et à l'Hôpital pour enfants.

La prochaine étape consiste à recruter et à fidéliser les psychologues, ce qui impliquera de régler les problèmes de rémunération et de conditions de travail, en particulier les disparités de rémunération entre le secteur public et privé, note Jo Ann Unger.

Certains internes en psychologie clinique ont déjà été recrutés pour occuper ces nouveaux postes à l'automne, selon un communiqué de la province.

La province investit près de 412 000 $ pour doubler le nombre de places dans le programme de formation en psychologie clinique de niveau doctoral à l'Université du Manitoba, le portant ainsi à 16 places.