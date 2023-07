Un ancien pasteur albertain condamné à 5 ans de prison pour exploitation sexuelle

Brad Dahr, un ancien pasteur de 56 ans, a été condamné vendredi à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable à des infractions sexuelles commises en 2020.

Brad Dahr était pasteur à Vegreville, à une centaine de kilomètres à l'est d'Edmonton, de 2016 à 2020. Les infractions dont il a été reconnu coupable comprennent l’exploitation sexuelle d’une adolescente, pour laquelle il a écopé de quatre ans de prison, ainsi que la production de matériel de pornographie juvénile. Cette dernière infraction lui vaudra un an de détention.

Selon un exposé des faits sur lequel la Couronne et la défense s'entendent, le pasteur dirigeait un programme de sensibilisation à la santé mentale pour les jeunes adultes. C’est dans ce cadre qu'en 2017, il a demandé à une adolescente membre de la congrégation de l'église de coanimer une série de sermons avec lui. L'adolescente s'est confiée à lui au sujet de ses problèmes de santé mentale et en est venue à dépendre de son aide.

190 000 messages échangés

Ils ont échangé plus de 190 000 messages téléphoniques, qui n'étaient pas de nature sexuelle. Mais au début de 2020, Brad Dahr a commencé à penser qu'ils étaient attirés l'un par l'autre. Ils ont commencé à échanger des messages à caractère sexuel et le quinquagénaire a suggéré de passer d'une plateforme de messagerie à une autre pour plus de discrétion.

Brad Dahr a eu des relations sexuelles avec la jeune fille, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication. En outre, les deux ont échangé des photos et des vidéos intimes.

Le 31 octobre 2020, des fidèles de son église adventiste l'ont confronté au sujet de ce qui se passait.

Dans une lettre de démission envoyée aux supérieurs de l’église, Brad Dahr a indiqué avoir eu une relation sexuelle inappropriée avec une jeune fille de 17 ans.

Quelques semaines plus tard, il a dit à l'adolescente qu'il était affligé par la tournure des événements et lui a envoyé des instructions pour supprimer toute trace des fichiers partagés avec elle. Cette dernière s’est exécutée, mais elle a pu récupérer par la suite certaines photos et vidéos.

Une victime brisée

La procureure de la Couronne, Britta Kristensen, a lu à haute voix une partie de la déclaration de la jeune femme dans une salle d'audience d'Edmonton vendredi. Celle-ci indique notamment que sa santé émotionnelle et mentale a été gravement affectée par ce qui s'est passé et qu'elle culpabilise pour cela.

La mère de la victime a déclaré au tribunal que Brad Dahr avait manipulé sa fille pour qu'elle s'éloigne de ses parents. Elle a encouragé Brad Dahr à demander de l'aide. S'il vous plaît, choisissez bien, parce que nous ne voulons pas qu'une autre fille précieuse souffre , a-t-elle lancé.

L'avocat de Brad Dahr, Will van Engen, a indiqué que son client a été un père aimant, qu'il a perdu sa carrière à cause de ce qui s'est passé et qu'il ne devrait pas être défini uniquement par les actes qui l'ont conduit devant le tribunal.

Des regrets...rejetés

S'adressant à la cour, Brad Dahr a répété à plusieurs reprises qu'il mérite ce qui lui arrive et qu'il regrette ce qu'il a fait. Il a parlé de son épouse de longue date, qu'il a trahie, et de ses enfants, qui étaient présents dans la salle d'audience vendredi : Je suis affligé d'avoir brisé leur confiance et de leur avoir causé beaucoup de larmes et d'anxiété.

La mère de la jeune fille a indiqué pour sa part qu'elle ne pourrait plus jamais le croire et que ses excuses ne signifiaient rien pour elle.

Brad Dahr était initialement accusé de leurre d'enfant et d'avoir mis du matériel sexuellement explicite à la disposition d'un enfant. Ces accusations ont été retirées.

Il était également accusé d'attouchements sexuels et de voyeurisme dans le cadre d'un autre acte d'inculpation. Ces accusations ont été suspendues.

Avec les informations de Madeleine Cummings