Le Festival de la famille à Havre-Saint-Pierre fête ses 25 ans

Les spectateurs étaient enjoués pour l’ouverture du Festival de la famille à Havre-Saint-Pierre, jeudi soir. Plusieurs spectacles sont prévus pour célébrer les 25 ans de l’événement, avec notamment Paul Daraîche en tête d’affiche de la programmation.

Lunettes surdimensionnées, accessoires bling-bling, costumes aux mille couleurs : les festivaliers ont rivalisé de créativité pour la traditionnelle soirée chapeau-perruque qui marque le coup d’envoi du Festival.

On profite du thème pour se mettre dans un personnage. À toutes les années, on se déguise pour être le plus drôle possible, toute la gang , s'exclame un festivalier rencontré au milieu de la foule.

Sous les airs de rock et de country, l’ambiance était à la fête et les célébrations ne font que débuter. Des activités familiales, des tournois sportifs, des spectacles d’avions et des feux d’artifice grandioses sont prévus pour égayer les Cayens.

Le cofondateur et vice-président du Festival, Rock Boudreau, se réjouit que l’événement ait pris une telle ampleur au fil des années. Près de 1500 passes ont été vendues pour la fin de semaine et plus de 200 billets ont trouvé preneurs pour la soirée d’ouverture, un record.

Selon le directeur du Festival, Luc Picard, l’événement doit sa popularité à son côté rassembleur et à la fierté des habitants de Havre-Saint-Pierre.

Même dans une région éloignée, le monde participe de plus en plus à toutes les années. C’est un moment important pour la population.

L’entraide des Cayens

L’engouement croissant pour le Festival apporte tout de même son lot de défis organisationnels.

Rock Boudreau constate que la forte inflation n’épargne pas la tenue de l’événement. Certains coûts, comme la location du chapiteau, ont plus que doublé en deux ans.

Malgré tout, il tient à maintenir la gratuité des activités familiales et sportives, et à conserver le prix des billets raisonnable. À cet égard, il estime que l’aide du milieu entrepreneurial de la région est essentielle à la tenue du festival.

Les entreprises et les gens d'affaires locaux nous aident beaucoup à vrai dire. Même les petites entreprises, elles sont toutes là "avez-vous besoin de machinerie?" Si ce n'est pas de l'argent, c'est de la machinerie , explique-t-il.

Et c’est bien là l’esprit même du festival. On est content de ce qu’on offre à la population et la population nous le rend bien , résume Rock Boudreau.

Le Festival de la famille se termine dimanche. D’ici-là, le public pourra assister aux spectacles des Gars du Nord, Émilie et Paul Daraîche ainsi que le Coco Country Band.

Avec les informations de Catherine Paquette