32 ménages toujours sans logis à Rimouski

Trois semaines après le 1er juillet, 32 ménages n'ont toujours pas trouvé de logement dans la ville la plus populeuse du Bas-Saint-Laurent.

La majorité de ces ménages sont temporairement logés chez leur famille ou chez des amis. Douze ménages utilisent toutefois les mesures d’urgence de la Ville ou sont logés à l’Office d’habitation Rimouski-Neigette (OHRN).

La Ville de Rimouski aurait un budget d'environ 80 000 $ pour les mesures d’urgence en matière de logement, que ce soit par le biais de logements d’urgence, l’entreposage de biens ou le déménagement, selon le directeur du service à la clientèle de l’Office d’habitation Rimouski-Neigette, Daniel Bélanger.

On serait peut-être mieux équipé dans le coin si l'on avait une ressource permanente à l'année qui est capable de gérer l'itinérance , suggère M. Bélanger. Selon ce dernier, les mesures actuelles sont insuffisantes pour faire face à la pénurie de logements.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Bélanger, directeur du service à la clientèle de l'Office d'habitation Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

On fonctionne avec des partenaires pour faire ce qu'on peut avec les ressources qu'on a chacun de notre bord , poursuit-il. Tout le monde fait des compromis pour aider le plus de monde possible, mais en réalité on n'a pas de refuges à temps plein permanent qui sont disponibles pour les personnes qui sont à la rue , déplore Daniel Bélanger.

Présentement, le taux d'inoccupation des logements à Rimouski avoisine 0,4 %.

Avec les informations de Roxane Tremblay