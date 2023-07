Un peu plus de 12 700 travailleurs de la construction de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont pris la route des vacances, vendredi. Sur les 617 millions $ en indemnités de vacances versées à travers la province, près de 41 millions $ ont été distribués dans la région.

De façon plus générale, plus du tiers des Québécois sont en vacances pour les deux prochaines semaines, estime la Sûreté du Québec. Le corps policier augmentera d’ailleurs sa présence sur les routes dans le but de sensibiliser la population.

Les policiers, on intensifie notre travail pendant cette période-là. Donc sur les routes, au niveau patrouille, sentier hors routes, patrouille à vélo, patrouille nautique, on va être présent , indique la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le nombre de collisions mortelles augmente sur le réseau routier québécois lors des vacances de la construction. En moyenne, 11 décès sont survenus au cours des quatre dernières années pendant cette période.

Décès sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction 2019 : 16

2020 : 8

2021 : 9

2022 : 12 Source : Sûreté du Québec

Par ailleurs, à la suite de l’accident mortel qui a fait deux morts sur l’autoroute 40 dans le secteur Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières, le 7 juillet dernier, la SQ a déjà augmenté sa présence dans ce secteur. Il y a quelqu’un qui conduisait sa roulotte à 153 km/h donc on l’a intercepté , donne en exemple Éloïse Cossette. Elle ajoute que des dizaines de constats d’infraction ont été remis depuis le début de la semaine à cet endroit.

Ouvrir en mode plein écran La Sûreté du Québec augmente sa présence sur les routes dans le but de sensibiliser la population. Photo : Radio-Canada / Édouard Dubois

Prudence sur les cours d’eau

En pleine semaine nationale de prévention de la noyade, les autorités appellent à davantage de prudence. Les vacances de la construction sont propices aux événements tragiques en raison du grand achalandage sur les plans d’eau.

Publicité

Neuf noyades sont survenues au Québec en 2022, 5 en 2021 et 13 en 2020 au cours de ces deux semaines de congé pour plusieurs. C’est nécessairement la loi du nombre qui vient jouer contre nous. Forcément, les gens n’utilisent pas les rivières que pour les sports nautiques, mais aussi pour la baignade et on le voit, ça amène un taux plus élevé de noyade , rappelle Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

Selon la compilation de l’organisme, 45 noyades seraient survenues dans la province depuis le début de l’année, soit une dizaine de plus que l’an dernier à la même date.

D'après le reportage d'Édouard Dubois