Une bonne partie de la Nouvelle-Écosse est arrosée vendredi par des pluies torrentielles.

En début de soirée, vendredi, toute la côte atlantique de la péninsule de Nouvelle-Écosse et une partie de l’île du Cap-Breton étaient visées par des alertes de pluie émises par Environnement Canada.

Même si la pluie pourrait être intermittente tout au long de cette période, la nature tropicale de l'humidité qui nourrit ce système pourrait occasionner des pluies torrentielles et des quantités de pluie plus importantes par endroits , a écrit le service météorologique vendredi après-midi.

Environnement Canada prévient du risque d’accumulations d’eau sur les routes et d’inondations soudaines.

Les précipitations les plus importantes tombent sur la péninsule d'Halifax. Elles doivent persister jusqu’à samedi soir et amener de 50 à 90 millimètres de pluie dans les comtés de Shelburne, Queens et Lunenburg, à Halifax, dans l’ouest du comté d’Halifax et dans la partie à l’est du lac Porters, et dans la région de Guysborough.

À Halifax, de violents orages accompagnés d’éclairs ont entraîné l’annulation de la cérémonie de clôture des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord.

De 40 à 80 millimètres de pluie sont attendus dans les comtés de Victoria, Richmond et de Cap-Breton, incluant la ville de Sydney. Les intempéries devraient se poursuivre au moins jusqu’à dimanche matin dans l’est de la province.