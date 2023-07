Des professionnels de la santé réunis à Calgary abordent la santé des réfugiés

Près de 800 professionnels de la santé sont attendus à Calgary du 21 au 23 juillet pour le Congrès nord-américain sur la santé des réfugiés.

Les participants, dont des médecins et des infirmières, sont réunis au centre des congrès Telus afin d’apprendre les meilleures pratiques adaptées aux réfugiés, aux immigrants et aux demandeurs d'asile.

Selon Gabriel Fabreau, professeur adjoint aux départements de médecine et de sciences de la santé communautaire à l'Université de Calgary, les réfugiés ont des traumatismes qu’il qualifie de quasiment universels.

Ouvrir en mode plein écran Selon Gabriel Fabreau, codirecteur de la clinique Refugee Health YYC, il est primordial de reconnaître les différents besoins qui existent entre les immigrants et les réfugiés. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

C’est souvent dû aux choses horribles qu'ils doivent fuir, explique-t-il. Ils sont confrontés à un manque d'accès à des soins de santé, à de la nourriture, à de l'eau propre, à des vaccinations et à un système de santé publique tout au long de leur périlleux trajet pour fuir leur pays d'origine.

Dans son rôle de codirecteur de Refugee Health YYC, une clinique à but non lucratif pour réfugiés à Calgary, Gabriel Fabreau a rencontré des milliers de réfugiés.

Il dit n'en avoir jamais rencontré un qui avait décidé de fuir son pays d'origine.

Les réfugiés ne sont pas des immigrants, et c'est là une distinction très importante. Les immigrants choisissent de venir au Canada, tandis que les réfugiés sont contraints de quitter leur pays et n'ont pas le choix quant à là où ils sont envoyés.

Tout au long de l'événement, les participants pourront apprendre et partager leurs connaissances sur des sujets aussi variés que la santé des réfugiés et le changement climatique que la gestion des conditions des travailleurs d'usine pendant la pandémie et des solutions communautaires.

La santé mentale chez les réfugiées

Mussie Yemane, chercheur communautaire au centre Refugee Health YYC, est également un réfugié qui est arrivé au Canada en 1989 après avoir fui l'Érythrée, un pays d'Afrique de l'Est.

La santé mentale est un tabou pour la plupart des réfugiés. Ils ne veulent pas en parler et lorsque vous soulevez la question, il y a presque toujours une stigmatisation.

Ouvrir en mode plein écran L’événement inclut des conférences sur la santé des réfugiés en lien avec le changement climatique et la gestion des conditions des travailleurs d'usine pendant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Il estime que l'on doit non seulement informer les réfugiés qui arrivent à Calgary et en Amérique du Nord sur la santé mentale, mais aussi adopter une approche sensible à leurs différentes cultures.

Afin de tenir compte de leur réalité culturelle, il faut qu'ils aient recours à des personnes dans le milieu de la santé qui connaissent leur réalité et qui parlent leur langue , explique Mussie Yemane.

Jassim Al-Mosawi, psychologue clinicien avec la clinique Mosaic Refugee Health et Refugee Health YYC, souligne que le fait de pouvoir partager sa propre expérience en tant que réfugié iraquien contribue à créer un climat de confiance avec ses patients.

Ouvrir en mode plein écran Jassim Al-Mosawi, psychologue clinicien avec la clinique Mosaic Refugee Health et Refugee Health YYC, estime que le fait de pouvoir partager son expérience comme réfugié avec ses patients lui permet de tisser des liens plus forts. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Lorsque je raconte mon histoire, cela les aide parfois à aller de l'avant, à tisser ce lien entre nous qui leur permettra peut-être de parler de leur traumatisme , explique-t-il.

Celui-ci indique qu'il est difficile pour les réfugiés de parler de leurs traumatismes parce qu'ils ne se sentent souvent pas en sécurité.

Quand on parle de traumatisme, il y a deux types de sécurité : la sécurité physique et la sécurité émotionnelle. Oui, ils sont physiquement en sécurité au Canada, mais ils ne se sentent pas émotionnellement en sécurité.

En plus de fournir aux réfugiés une éducation et des services de santé adaptés à leur culture, la psychologue a souligné que tous les gouvernements devaient apporter un soutien accru pour répondre à la demande croissante.