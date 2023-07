Après s’être fait miroiter un crédit d’impôt tant attendu, l’industrie du jeu vidéo en Alberta essuie un revers : la mention de cette politique n’est plus explicite au mandat du ministère de la Technologie et de l’Innovation.

Il y a quelques semaines, le ministre Nate Glubish a reçu comme nouvelle directive d’ explorer les options afin d’assurer la concurrence de l’Alberta [et] attirer les investissements dans l'industrie du jeu vidéo et multimédia dans sa lettre de mandat (en anglais) (Nouvelle fenêtre).

Pourtant, en novembre (en anglais) (Nouvelle fenêtre), le ministère avait plutôt l'instruction claire de développer une proposition de crédit d'impôt pour l’industrie .

Cette dernière consigne avait donc suscité l’espoir d’un retour de ce crédit d'impôt au budget albertain de 2023 presque cinq ans après son abandon. Ce souhait ne s’est toutefois jamais concrétisé et fait de l’Alberta une des dernières provinces canadiennes, avec la Saskatchewan, à ne toujours pas avoir de crédit d’impôt pour ce type d'entreprise.

Scott Nye, le président d’une des associations phares de l’industrie du jeu vidéo albertaine, Digital Alberta, se fatigue de ces déboires : C’est décevant et frustrant.

On se demande en tant qu’industrie si cela a encore un sens de continuer la croissance de notre entreprise en Alberta.

S’il vous plaît, insérez plus de crédits

Selon Scott Nye, le crédit d'impôt pour les jeux vidéo permet de couvrir une partie de la rémunération d’une entreprise. Au Québec, par exemple, le gouvernement peut payer jusqu’à 37 500 $ sur une dépense maximale de 100 000 $ par employé pour la création d’un contenu multimédia grâce à un crédit remboursable mis en place en 1997.

Ce type de politique fiscale est cruciale au succès de l'industrie albertaine des jeux vidéo, dit Scott Nye, compte tenu de leur cycle de production chronophage pendant lequel il faut payer son personnel tout en n’ayant aucun revenu.

Nous sommes une industrie très exigeante en main-d’oeuvre, et par conséquent, on cherche les endroits les moins chers pour développer nos jeux, car nos coûts de développement [pour un jeu] peuvent se compter dans les millions et représenter 78 % [du budget] , insiste le chef d'exploitation d'Inflexion Games.

Ouvrir en mode plein écran Scott Nye, qui travaille aussi comme chef d'exploitation du studio de jeu vidéo albertain Inflexion Games, indique qu'il embauche à l'extérieur de l'Alberta afin de profiter des crédits d'impôt avantageux des autres provinces. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Le crédit d'impôt représente donc un moyen potentiel, pour les entreprises, d'épargner de milliers de dollars annuellement sur leur masse salariale. Chez les plus petits joueurs, un crédit d'impôt peut faire toute la différence.

C'est difficile de convaincre un éditeur d'investir ici quand ils peuvent investir ailleurs puis en avoir plus pour leur argent.

Par exemple, un studio qui vient du Québec et qui demande le même montant [d’investissement] avec un crédit d'impôt, ça va beaucoup plus loin au Québec qu’en Alberta. Donc nous, on voit vraiment [qu’on] ne se démarque pas , fait savoir un des cofondateurs de Caldera Interactive, Isaël Huard.

Ouvrir en mode plein écran Isaël Huard espère davantage d'aide pour son secteur de la part du gouvernement albertain. Photo : Radio-Canada / Richard

Le ministère étudie l’idée

Le ministre albertain de l'Innovation et des Technologies, Nate Glubish, explique le changement de ton entre les deux lettres de mandat et l’absence du crédit d’impôt par « un manque de données pour prendre une décision informée », d’autant plus qu’il s’agissait alors d’un nouveau ministère .

Le ministre assure qu’une recherche sur un possible crédit d'impôt pour les jeux vidéo en Alberta a été commandée : Nous savons qu’il y a d’autres provinces qui en ont un alors maintenant nous faisons la recherche et les vérifications nécessaires [...] pour nous assurer que le plan aurait un retour positif à l'investissement pour tous les Albertains et toutes les Albertaines.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Technologies et de l'Innovation, Nate Glubish, pense dévoiler les résultats des recherches sur un potentiel crédit d'impôt albertain pour les jeux vidéo « dans quelques semaines et quelques mois ». Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Le ministre pointe également vers d’autres avantages pour les entreprises d’ici, en citant par exemple l'absence de taxe provinciale de vente et un des taux d’imposition aux entreprises les plus bas au Canada.

Ces atouts n’ont pas tout à fait le même poids face à un crédit d'impôt, selon Isaël Huard. C'est gigantesque pour nous un crédit d'impôt parce que ça veut dire [...] qu’un peu [de] cet argent nous permettrait d'embaucher peut-être des contractuels, nous aider à développer un jeu plus rapidement.