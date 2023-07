Qu’ont en commun de grandes pointures de la scène musicale canadienne, une poignée d’athlètes olympiques, une ballerine, une fillette de quatre ans et une girafe géante, mascotte du magasin de jouets Toys "R" Us? Ces dernières années, ils ont tous mis les pieds sur la pelouse du Centre Rogers, appelés à effectuer un lancer protocolaire avant un match des Blue Jays de Toronto.

Pratique indissociable du passe-temps américain au même titre que l’expression Play Ball! ou la chanson Take Me Out to the Ball Game, le lancer, censé marquer le début des hostilités, s’inscrit dans une tradition plus que centenaire. Il est devenu coutume en 1910 grâce au 27e président des États-Unis, William Howard Taft, qui a inauguré la saison dans la Ligue américaine de cette façon.

Aujourd’hui, toutes les équipes du baseball majeur en présentent, et ce, à chacun de leurs 81 matchs locaux, à la fois par respect de la tradition et par besoin de divertir les amateurs.

Ça fait partie du spectacle pour nous , raconte Stefanie Wright, qui supervise notamment cette opération en tant que directrice du divertissement et de la production des matchs locaux des Jays.

Ouvrir en mode plein écran Pendant des décennies, les présidents américains, y compris Franklin D. Roosevelt, ont effectué au moins un lancer protocolaire par an. Photo : Associated Press / Anonymous

Son équipe et elle prévoient le coup pendant la saison morte. Elles veulent à la fois profiter de tout ce que la Ville Reine a à offrir et mettre de l’avant la richesse de la ville en matière de concerts, de festivals et d'événements sportifs, sans oublier les organismes communautaires.

Quand on reçoit notre calendrier promotionnel, on regarde tout ce qui se fera en ville [pendant la saison]. Il y a le TIFF . Le Indy [de Toronto] était la fin de semaine dernière. On passe à travers tout ça et on remplit nos cases , explique-t-elle.

Là où on doit être plus créatif, c’est lors des mois d’avril et de mai où il y a un peu moins de choses qui se passent à Toronto. Alors mon équipe pensera à différentes façons d’intéresser les amateurs. On a reçu Basement Gang une fois, des danseurs sur TikTok. On a eu un athlète de Call of Duty et des vedettes de YouTube.

On essaie d’être créatifs, de penser à ce que les amateurs voudraient voir [...] On veut s'assurer que ce soit spécial, qu'il y ait une histoire derrière.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux athlètes olympiques ont effectué des lancers protocolaires au Centre Rogers, au fil des ans, dont Natalie Spooner après les Jeux de Pékin. Photo : Twitter/Blue Jays

Les joueurs y trouvent aussi leur compte

Les Blue Jays de Toronto évitent autant que possible à leurs joueurs partants de recevoir le lancer protocolaire d’un invité, préférant les laisser se concentrer pleinement sur le match qu’ils s’apprêtent à disputer. Ainsi, ce sont souvent des releveurs ou encore un lanceur partant profitant d’une journée de repos qui joueront les receveurs.

Publicité

Cette année, les releveurs Erik Swanson et Tim Mayza sont les principaux acteurs de cet exercice – et ils adorent cela, au point qu'ils en ont même fait une compétition entre eux.

Celui qui recevra le plus de lancers [protocolaires] d’ici la fin de saison gagnera, confie Swanson. Et présentement, c’est moi qui mène par deux!

Ça nous permet de rencontrer tant de personnes différentes, souligne Mayza. Je pense que c’est ce qu’il y a de plus plaisant, de voir qui [lancera], de pouvoir les rencontrer et discuter pendant quelques secondes. Il y en a des plutôt cool!

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Des fois, dépendamment de qui fait le lancer, il y en a qui vont passer du temps avec nous, frapper des balles ou quelque chose du genre. [Le golfeur] Adam Hadwin est venu il y a un mois, il a frappé des balles avec nous et on a pu parler pendant 20 à 30 minutes. C’était cool d’apprendre à le connaître un peu et de comparer sa carrière et sa vie au golf à la nôtre au baseball , ajoute son coéquipier et rival, Swanson.

Ce dernier chérit d’ailleurs un lancer qu’il a reçu du mangeur de compétition Joey Chestnut, qui est venu lancer les hostilités entre les Blue Jays et les White Sox de Chicago le 25 avril.

J’étais un peu nerveux quand il est venu parce qu’il a dit aux gens responsables du [lancer protocolaire] qu’il allait lancer le plus fort possible. Et, normalement, ceux qui tentent de faire ça voient leur tir finir contre le mur derrière nous. Alors j’étais nerveux, mais ç’a bien été et c’était très cool d’attraper son tir , se souvient-il.

Ouvrir en mode plein écran Les Blue Jays ont reçu un large éventail de personnalités pour effectuer le lancer protocolaire au fil des ans dont une ballerine du Ballet national du Canada. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Ah, parce que le lancer protocolaire peut aussi être un exercice dangereux pour les joueurs. Tant pour leur santé que leur ego. Les risques d'un tir raté sont grands, avertit Tim Mayza.

Moi, j’ai une seule règle : la balle ne peut pas passer. Peu importe, elle ne doit pas passer , dit-il avec un large sourire.