Les stocks de crevettes historiquement faibles inquiètent les acteurs de l'industrie de cette pêche qui est importante dans le nord du Nouveau-Brunswick. Devant la faiblesse de la ressource, Pêches et Océans Canada n'exclut pas une fermeture partielle ou complète de cette pêche en 2024. Le ministre Dominic LeBlanc assure que le gouvernement fédéral « sera sensible aux besoins des crevettiers ».

Le réchauffement de l'eau liée aux changements climatiques et la hausse de la population du sébaste, un prédateur de la crevette, sont deux facteurs jugés responsables de cette baisse drastique des stocks de crevettes nordiques. La pêche commerciale du sébaste est interdite par un moratoire en vigueur depuis 1995.

Les pêcheurs et transformateurs de crevettes réclament la levée de ce moratoire mais les décisions se font attendre de la part de Pêches et Océans Canada. Une importante réunion prévue entre le MPO et les différents acteurs de l'industrie devait se tenir jeudi mais a été annulé au dernier moment par le ministère.

Interrogé sur le sujet lors d’une visite dans la Péninsule acadienne, le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc confirme que le dossier est toujours à l’étude.

Je ne suis pas pessimiste, mais la décision ultime n’a pas encore été entamée.

Le ministre Dominic LeBlanc lors d'un passage à Caraquet.

À l’extérieur du pays au cours des dernières semaines pour assister aux rencontres du G7, le ministre LeBlanc affirme qu’il n’a pas été mis au fait de nouveau développement dans le dossier.

J’ai eu des discussions avec la ministre des Pêches il y a quelques semaines. J’ose croire que les décisions et les options finales sont devant le gouvernement , soutient-il.

Une place pour les crevettiers dans l'accès au sébaste

Dominic LeBlanc admet que le dossier est complexe.

C’est compliqué et je crois que tout le monde cherche une façon de participer , souligne le ministre. Mais je crois qu’on sera sensible aux besoins des crevettiers. Il y a d’autres secteurs aussi qui devront être considérés dans ces allocations.

Selon le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, plusieurs réunions sont prévues avec le représentant du ministère des Pêches et Océans.

Ce n'est pas facile. C’est un fleuron que l’on avait dans la région, mais la ressource diminue et on n'en invente pas. Il va falloir trouver des solutions. Il faut aider cette flottille. Pour ce qui est de l’accès au sébaste, il est clair que l’on va devoir faire une place aux crevettiers dans tout ça , soutient le député.

Le député d'Acadie-Bathurst Serge Cormier espère que l'on puisse venir en aide aux crevettiers.

Dominic LeBlanc précise que même si la pêche au sébaste est autorisée, il ne sera pas possible d'avoir les mêmes quotas de pêche qu'avant la fermeture de cette pêche.