En Colombie-Britannique, la sécheresse menace la montaison des saumons

En Colombie-Britannique, le tiers des bassins versants a atteint des niveaux de sécheresse 4 ou 5, sur une échelle de 5, ce qui fait craindre le pire pour la montaison des saumons et qui inquiète le secteur de la pêche.

Jeudi, le Centre de prévision des régimes fluviaux provincial a signalé que 74 des quelque 350 stations de surveillance des rivières avaient enregistré des records de faibles débits fluviaux, notamment dans la vallée du Fraser.

Le fleuve Fraser fait partie des plus productifs en saumons de la planète, selon le Réseau des rivières du patrimoine canadien.

L’inquiétude principale, c’est que nous sommes dans une période de sécheresse. On s’attend vraiment à ce que les débits fluviaux continuent de diminuer, surtout le prochain mois ou le suivant , a commenté Dave Campbell, le directeur du centre.

C'est sans précédent.

Le niveau 4 de sécheresse fait état d'impacts possibles sur les écosystèmes, et le niveau 5, des conséquences presque certaines , d'après le centre de surveillance.

L'inquiétude des pêcheurs

Pour le pêcheur Travis Heathman, cela n’annonce rien de bon pour le retour des saumons.

Je passe beaucoup de temps à cette rivière et je m’inquiète du niveau de l’eau , dit-il, en traversant la rivière Chilliwack, à un lieu de pêche populaire. Les rochers exposés ne le sont généralement pas avant l’automne, et le sexagénaire n’observe aucun poisson.

D’ici l’automne, le mois de septembre, quand les saumons roses, coho et kéto vont se montrer, on n’aura pas beaucoup d’eau. La température de l’eau sera beaucoup plus élevée qu’en ce moment, ce qui ne leur fera pas beaucoup de bien , déplore-t-il.

Beaucoup de saumons pourraient mourir avant même d’avoir la chance de frayer, ce qui serait vraiment déplorable.

La tendance s’accentue

Les préoccupations de Travis Heathman sont partagées par Scott Hinch, directeur du laboratoire sur les saumons du Pacifique de l’Université de la Colombie-Britannique.

Selon lui, ces conditions de sécheresses ne deviendront pas nécessairement une norme annuelle, mais elles mettent en évidence une tendance depuis les deux dernières décennies.

Ce n’est pas le premier rodéo auquel l’on fait face, et ce ne sera très certainement pas le dernier , avertit-il.

On voit une augmentation de la fréquence des inondations et des sécheresses, comme prédites par les projections climatiques.

Il est trop tôt pour savoir si certains cours d’eau vont s'assécher, dit-il toutefois, en faisant référence à la mort de milliers de saumons l’an dernier, dans le ruisseau Neekas, qui traverse le territoire Heiltsuk, à Bella Bella.

Ouvrir en mode plein écran Le temps sec et chaud a eu raison de milliers de saumons roses dans le ruisseau Neekas, en 2022. Photo : Sarah Mund

L’impact sur les écosystèmes variera selon les régions et certaines espèces pourraient en pâtir plus que d’autres, dit-il, mais des efforts devraient être faits pour préserver les eaux fraîches nécessaires à la survie des saumons.

Une porte-parole du ministère provincial des Forêts, Connie Chapman, a affirmé que la province considérait l’adoption de restrictions sur l’utilisation de l’eau pour soutenir les pêcheries du Pacifique, si les mesures volontaires demandées à la population n’aidaient pas à améliorer la situation.

Ces évaluations seront faites à l’échelle régionale, et des fermetures des pêcheries pourraient être instaurées, dit le ministère.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement provincial a tiré la sonnette d’alarme sur la sécheresse très grave qui frappait la Colombie-Britannique.

Avec les informations de Jon Hernandez