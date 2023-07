Rachat de l’Opera House : une grosse perte pour les musiciens torontois

La salle de concert centenaire de la rue Queen, The Opera House, appartient maintenant à Live Nation Entertainment. De quoi susciter l'inquiétude de plusieurs musiciens et adeptes de la scène musicale à Toronto qui dénoncent le quasi-monopole de la multinationale sur les salles de spectacles de la métropole.

C'est un coup terrible pour ceux qui font partie de la scène musicale locale à Toronto , confie Johnny Starko.

Depuis plusieurs années, le musicien et promoteur fait des spectacles de heavy metal en Ontario. En 2015, c'est à l'Opera House qu'il fait son premier spectacle. Par la suite, il assiste à de nombreux événements dans la salle.

Selon lui, il ne pourra plus s'y produire parce qu'il s'attend à une augmentation des prix des billets à la suite de son rachat par la branche canadienne de la multinationale Live Nation Entertainment.

La salle sera orientée vers la communauté d'élite et les groupes déjà connus. Les musiciens moins connus ne pourront plus y jouer.

Live Nation Canada a annoncé mercredi qu'elle avait acquis les droits de la légendaire salle de concert Opera House de Toronto.

Athena Ellinas-Towers, directrice générale de l'Opera House, a confirmé que les spectacles et les concerts seront désormais réservés par l'intermédiaire de Live Nation Canada et que les billets seront vendus sur Ticketmaster.

Kyle Stumpo, musicien à Ottawa, prévoyait de faire des spectacles à l'Opera House, mais ce changement de propriétaire le décourage.

Si Live Nation achète des salles, augmente les prix d'entrée et impose des frais de service de 20 %, les gens n'iront plus aux spectacles, surtout pour les petits groupes comme le mien , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Amber Hils craint de ne plus pouvoir se permettre d'acheter des billets pour des concerts à l'Opera House. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Amber Hils fréquente la salle de spectacle depuis des années et est encore en contact avec des musiciens et des adeptes de la scène musicale. Elle craint ne plus avoir les moyens d'acheter des billets ni de pouvoir découvrir des groupes moins connus.

Comment vais-je pouvoir me payer des concerts s'il n'y a pas ces merveilleux spectacles bon marché? Plus nous perdons ces salles avec des spectacles à 20 dollars, plus nous empêchons les gens de vivre une expérience magnifique comme celle que j’ai vécue , lance-t-elle.

Les musiciens dépendent des spectacles pour gagner leur vie en raison des plateformes de diffusion comme Spotify qui ne paient que quelques sous par diffusion.

Si les musiciens ne peuvent plus faire des spectacles, nous réduisons au silence les artistes qui ont quelque chose à dire.

Une salle de musique bonifiée

Bien que plusieurs s’opposent au monopole de Live Nation Entertainment sur les salles de concert à Toronto, certains se disent satisfaits de la décision.

Je comprends les inquiétudes que peuvent susciter la perte potentielle de l'identité locale du lieu ou la crainte d'une augmentation du prix des billets. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une entreprise familiale et que cette acquisition leur a peut-être offert une occasion bien méritée de vendre et de prendre leur retraite après 35 ans d'activité , souligne Stephane Lecuyer de la compagnie Baam Productions.

Selon lui, la salle devrait bénéficier de plus d'investissements et de ressources accrus, de l'accès aux meilleurs talents et d'une gestion professionnelle.

L'Opera House est un lieu de concerts de rock’n’roll à Toronto depuis des années. Je suis sûr qu'un géant comme Live Nation utilisera ce lieu historique à bon escient , indique de son côté Lloyd Monaghan, un agent à Rock Entertainment.

Un monopole à l'échelle mondiale

De nombreuses salles de spectacle, notamment Budweiser, RBC Echo Beach et History, appartiennent déjà à Live Nation Entertainment.

Cette compagnie exploite également 64 % des salles les plus rentables aux États-Unis.

En 2010, elle a fusionné avec Ticketmaster, le plus grand vendeur de billets au monde. L'entreprise traite 500 millions de billets par an dans plus de 30 pays.

Cette compagnie est la seule qui opère à cette échelle. Elle peut acheter des salles en toute impunité et elle continuera à le faire jusqu'à ce que quelqu'un les empêche.

Krista Brown est l'analyste politique principal au American Economic Liberties Project. Pour elle, même si la salle de l'Opera House devait être vendue après la pandémie, Live Nation Entertainment ne devrait pas être la seule option.

Nous ne devrions jamais nous trouver dans une situation où une entreprise dominante agit comme un sauveur alors qu'elle a montré tant de tactiques abusives dans le passé et qu'elle continue à le faire. C'est très représentatif d'un comportement monopolistique , note Mme Brown.

Dans un communiqué, le bureau de la concurrence indique qu’il doit procéder à un examen complet et approfondi de la situation avant de tirer des conclusions concernant de possibles infractions à la Loi sur la concurrence.