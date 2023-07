Un touriste français doit payer pour son opération en argent comptant à Roberval

Un visiteur français et sa conjointe d'origine québécoise ont eu droit à une mauvaise surprise, il y a quelques semaines, à l'hôpital de Roberval. Ils ont été obligés de payer l'opération à la jambe de l'homme en argent comptant sous la pression de l'orthopédiste qui les a pris en charge. Ce dernier croyait à tort que le couple ne possédait aucune assurance pour couvrir leurs frais médicaux.

Bien que cette pratique ne soit pas illégale et que l'opération a finalement pu avoir lieu, cette situation a laissé un goût amer à Marie-Line Roberge-Morth et Boris Morth. C'est d'être clair dès le départ et ne pas faire vivre un cauchemar aux gens pendant 48 heures, a lancé la femme. C'est vraiment une prise d'otage. C'est comme ça qu'on l'a ressenti.

Une fracture à la jambe

Le 5 juillet, Boris Morth a subi une fracture à la jambe gauche lors d'un accident de VTT au Lac-Saint-Jean. Une fois au centre hospitalier, il a été abasourdi par les propos du chirurgien orthopédiste chargé de son opération.

On discute un peu de l'opération, de la blessure en tant que telle et puis là, il dit : "c'est pas votre affaire, je vous le dis quand même, votre histoire fait chier tout le monde. [...] On sait bien qu'on ne sera pas payé, vous n’avez pas d'assurance, vous n'êtes pas d'ici." Attendez, j'ai une assurance. Mon épouse fait les démarches pour la prise en charge et bien sûr, vous serez payé , a raconté le visiteur français.

Ouvrir en mode plein écran Le couple a dû amasser plusieurs milliers de dollars en vitesse pour pouvoir payer la facture. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Boris Morth est pourtant assuré par la compagnie française AXA, qui a des bureaux à Montréal. Il raconte avoir autorisé son assureur à transmettre toutes les informations à l'hôpital pour être soigné, mais que cela n'aurait pas suffit aux yeux du chirurgien. Il me dit : "je dois vérifier, mais tant que tout cela n'est pas clair, je ne vous opère pas." [...] Sa crainte était de ne pas être payé , a-t-il poursuivi.

Publicité

Un paiement en argent comptant

L'opération à la jambe de l’homme a finalement été repoussée au lendemain. Le couple n'était toutefois pas au bout de ses peines.

Je sors appeler mon assurance, il retourne dans la chambre, je vois mon mari me faire des signes, a ajouté Marie-Line Roberge-Morth. Et là il dit : "je ne veux pas un paiement par carte, mais en espèces, cash uniquement."[...] En désespoir de cause, on va sortir les sous. On a des plafonds de retrait, on est obligé de demander de l'aide à ma famille. Ma sœur a conduit [pendant] 1 h 30 à toute vitesse pour arriver à l'heure.

On a vécu un cauchemar

Quand il a vu 2500 [dollars] en cash, là, il a changé, là, il est devenu professionnel et on s'est focalisé sur le truc : "Il y a un créneau demain matin", a renchéri Boris Morth. Au pied de mon lit, il comptait les liasses de billets. C’est très étrange, au Canada, de voir un médecin qui compte les billets comme ça.

L'homme a été opéré pour sa fracture deux jours après son admission à l'hôpital, seulement après avoir réuni la totalité des 3750 dollars demandés en argent comptant. L’orthopédiste lui a fourni une facture détaillée. Boris Morth sera remboursé par sa compagnie d'assurance. Finalement il voulait du cash dès le départ et il n'avait qu'à le dire dès le début, a-t-il conclu. Pourquoi prétendre qu'on attend l'assurance? Tout a été validé. Même l'hôpital a dit c'est bon, allez-y.

Publicité

Avec ce témoignage, le couple espère que d'autres patients étrangers ne vivront pas un tel scénario.

Une pratique légale

Bien qu’elle soit plutôt rare, cette pratique demeure légale dans la province, selon la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Mentionnons que la RAMQ ne prend pas en charge les frais liés aux soins offerts aux patients étrangers, a indiqué une porte-parole par courriel. Par conséquent, et en raison du faible volume de transactions que ces cas de prise en charge représentent, les médecins n’ont d’autre choix, dans certains cas, que de recourir au paiement en espèces pour les soins qu’ils prodiguent à ces patients. Ils ne disposent que d’un accès limité aux outils de paiement électronique en milieu hospitalier pour leur propre compte.

L’organisation a ajouté que ces cas sont très spécifiques et qu’il ne s’agit pas d’une pratique habituelle pour les médecins.

D'après un reportage de Roby St-Gelais