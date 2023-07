Britney Spears et The Chemical Brothers parmi les sorties musicales de la semaine

Une nouvelle chanson de Britney Spears avec Will.i.am, le retour des Chemical Brothers sur disque et un troisième opus pour le groupe de rock Greta Van Fleet… La semaine a été ponctuée de nouvelles sorties musicales. En voici quelques-unes.

Mind Your Business, de Britney Spears et Will.i.am

La nouvelle chanson de Britney Spears en collaboration avec Will.i.am, du groupe Black Eyed Peas, ne gagnera pas de prix Nobel de littérature pour ses paroles répétitives, mais le titre au rythme électrisant pourrait bien nous accompagner tout l’été tant il est accrocheur.

Si la chanteuse a plus fait parler d’elle pour son combat juridique contre son père dans les dernières années, elle poursuit avec Mind Your Business son retour graduel à la musique, amorcé l’an dernier avec Hold Me Closer, en collaboration avec Elton John.

Peu importe que la voix de Britney soit trafiquée avec l’aide de l’autotune, la chanson ferait taper du pied même le plus nonchalant des mélomanes.

Un nouvel album à venir pour The Chemical Brothers

Le légendaire duo britannique de musique électronique The Chemical Brothers a annoncé mercredi la sortie de son nouvel album, For That Beautiful Feeling, prévue pour le 8 septembre. Du même coup, le groupe a dévoilé un vidéoclip pour Live Again, une collaboration avec la chanteuse française Halo Maud.

Pionnier du big beat aux côtés de Fatboy Slim et The Prodigy, The Chemical Brothers a enchaîné les succès depuis sa formation, en 1992, avec des titres comme Block Rockin' Beats, Hey Boy Hey Girl et Galvanize.

For That Beautiful Feeling est le dixième opus du groupe, après No Geography paru en 2019. L’album comprend notamment une chanson en collaboration avec Beck.

The Ballad of Darren, de Blur

Le groupe de pop britannique Blur, mené par Damon Albarn, qui évolue aussi sous le nom de Gorillaz avec Jamie Hewlett, a déballé vendredi son neuvième opus, The Ballad of Darren, huit ans après The Magic Whip (2015).

Deux extraits ont été lancés en amont de l’album : la ballade The Narcissist et l’abrasive St. Charles Square. Les huit autres titres proposés par Blur s’alignent plutôt avec le ton de The Narcissist, rappelant les albums plus satinés de Blur comme Think Tank (2013).

Le groupe présentera l’album une seule fois dans son intégralité devant public à Londres le 25 juillet. Le concert enregistré au Eventim Apollo sera retransmis en direct pour les fans de Blur dans le monde entier au coût de 17 $ le billet virtuel (Nouvelle fenêtre).

Starcatcher, de Greta Van Fleet

Le groupe de rock Greta Van Fleet, originaire du Michigan, a lancé vendredi son troisième album, Starcatcher. Souvent comparé à Led Zeppelin – un compliment à double tranchant, selon la formation –, le quatuor replonge ici avec avidité dans le rock des années 1970 avec 10 titres qui assument à fond l’aspect théâtral des chansons de l’époque.

Si Greta Van Fleet a ses détracteurs et détractrices qui l'accusent de mimétisme, une horde de fans apprécient la virtuosité de ses jeunes membres, tous nés après 1995.

En 2018, le groupe a même reçu le sceau d’approbation de Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin. Ils sont Led Zeppelin 1 , avait-il affirmé en entrevue avec la chaîne australienne Network Ten.

La légende du rock s'était d’ailleurs permis de lancer une petite pointe à l’endroit du chanteur Josh Kiszka, dont la voix haut perchée ressemble à s’y méprendre à la sienne : Je crois qu’il l’a empruntée à quelqu’un que je connais très bien!

Avec les informations de Consequence, Pitchfork et Rolling Stone