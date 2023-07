Une murale pour militer et faire découvrir les paysages de la Saskatchewan

Le militantisme et l’art se rencontrent à la croisée de la 11e avenue et de la rue McIntyre, dans le centre-ville de Regina. L’artiste Jayda Delorme, originaire de la Première Nation Cowessess, y a créé une murale afin de permettre aux Réginois de bénéficier des paysages ruraux de la province.

Dévoilée jeudi, l'œuvre, intitulée Rediscovering Home, met en scène une série de personnages (des jeunes, des personnes âgées et à mobilité réduite, une femme enceinte et même un chien) dans un autobus public. Tous ont le regard tourné vers les fenêtres du véhicule, absorbés par les paysages des Prairies.

La murale a été réalisée en collaboration avec l'organisme Better Youth Bus, Regina Downtown Business Improvement District et le centre pour personnes âgées Revera Renaissance Retirement Living.

Pour Jayda Delorme, cette murale est une façon d’amener le paysage qu’elle a connu en grandissant aux personnes qui ne sont pas en mesure de s’y rendre.

Je voulais vraiment mettre en valeur l’endroit qui est chez moi : les Prairies. [Je voulais] que ce soit un rappel aux gens qui passent devant et aussi aux Autochtones, car ça peut parfois être difficile de vivre en ville , explique la jeune artiste.

Je sais que, parfois, la maison me manque et ces vallées et le ciel me manquent, surtout les étoiles.