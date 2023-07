Le groupe Descendants annule sa prestation au Festival des Bières

Le Festival des Bières du Monde de Saguenay fait face à une annulation de dernière minute. La formation Descendants ne pourra se produire sur la scène comme prévu, vendredi soir.

Le groupe n'a pas été en mesure de trouver un vol d'avion en raison d'orages survenus à Denver, aux États-Unis. La formation explique qu'il s'agit de leur quatrième annulation en 40 ans d'existence.

Seul un membre du groupe, soit le chanteur Milo Aukerman, a été en mesure de se rendre à Chicoutimi

Malgré nos meilleurs efforts pour reprogrammer nos vols plusieurs fois, de violents orages à Denver nous ont empêchés de décoller, nous ne pourrons donc pas nous rendre au Festival des Bières du Monde, à Chicoutimi. En 40 ans que nous sommes un groupe, c’est le quatrième concert que nous devons annuler. Nous espérons vous attraper bientôt au Québec, merci de votre compréhension , a indiqué le groupe sur sa page Facebook.

L’organisation du Festival des Bières dit avoir jonglé avec l’idée de trouver d’autres musiciens pour remplacer les membres manquants, elle a finalement invité le groupe de Québec Hitch & Go, qui débutera sa prestation à 19 h 30. As One Man jouera à 20 h, tandis que Face to Face, à 22 h avec un invité spécial.

Malgré ce pépin, le festival se poursuivra jusqu'à demain. Il est possible d'y déguster plus de 350 produits différents et d'y rencontrer près de 60 exposants.