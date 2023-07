Un projet d’accès public au lac Bataille, à Val-des-Monts, fait des mécontents

Depuis plus de 35 ans, Sylvie Bigras est propriétaire d'un chalet situé au lac Bataille à Val-des-Monts, en Outaouais. Cependant, elle fait partie des nombreux résidents mécontents face à un projet d’accès public au lac.

La municipalité songe à permettre aux plaisanciers de mettre leur bateau à l'eau et de profiter du lac, en aménageant un lieu d'accès public. Mais selon Sylvie Bigras, ce projet n'a pas sa place dans ce qu’elle qualifie de petit lac .

Tout comme plusieurs riverains, Mme Bigras s’oppose au projet notamment pour raisons environnementales.

Sylvie Bigras, résidente du lac bataille à Val-des-Monts

Il y a une sursaturation de propriétaires. Avec ça, une sursaturation d'embarcations [...] Nous, on a des préoccupations du point de vu sécurité et aussi environnemental , lance-t-elle fermement.

En entrevue, le maire suppléant de Val-Des-Monts, François Sylvestre, a partagé sa vision du projet.

L'idée générale c'est d'avoir un emplacement où l'on va pouvoir s'arrêter, prendre notre kayak [...] on regarde peut-être des tables de pique-nique , a-t-il expliqué.

L’enjeu environnemental

L'Association de Perkins-sur-le-lac est du même avis que Mme Bigras. Les membres s'inquiètent pour l'érosion des berges et la prolifération des algues bleues.

Constance Hudak est présidente de l'Association de Perkins-sur-le-lac.

Selon la présidente, Constance Hudak, le lac Bataille a été développé il y a plus d’une centaine d’années. Elle a soutenu que l’association fait même des tests d’eau du lac depuis 40 ans.

Si on laisse le public entrer avec toutes sortes de bateaux pas lavés, sans contrôle, on va complètement perdre la qualité d'eau.

C'est notre association qui fait le contrôle pour l'accès pour s'assurer que des bateaux qui étaient d'ailleurs n'entrent pas s’ils ne sont pas lavés avant. Nous travaillons contre les espèces envahissantes et dangereuses , dit-elle, ajoutant qu’elle n’avait eu aucune confirmation concernant le contrôle entourant l'accès au lac qui sera fait par la municipalité dans ce projet.

Manque de transparence du côté de la Municipalité?

L’association dénonce également ce qu'elle qualifie de manque de consultation et de transparence de la part des élus de Val-des-Monts dans le dossier.

Mais le maire suppléant estime, pour sa part, que les consultations publiques sont nombreuses pour différents projets au sein de la municipalité. Il se veut d'ailleurs rassurant. Il soutient que le projet est toujours à une étape embryonnaire.

François Sylvestre, maire suppléant de Val-des-Monts

Lors de son entrevue avec Radio-Canada, il explique qu'une somme de 25 000 dollars est prévue au budget 2024 de Val-des-Monts pour ce projet. L'argent servira à réaliser une étude de faisabilité.

Ce n’est pas un dossier qui est à l'étape d'aller de l'avant. On est vraiment à l'étape de l'étude, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend leurs questionnements, on prend leurs craintes, on en tient compte , explique M. Sylvestre.

Une rencontre est prévue entre L'Association de Perkins-sur-le-lac et l'administration municipale cet automne.