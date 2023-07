Une heure du thé inspirée des maîtres du pop art

Deux chefs du restaurant Notch8 de l’hôtel Fairmont de Vancouver se sont inspirés d’œuvres célèbres du pop art pour apporter une touche artistique à l'heure du thé anglais du chic établissement.

L’hôtel qui, chaque saison, propose un thème différent pour ce rituel anglais, s’est inspiré pour la première fois d’art visuel afin de créer une expérience plus ludique avec son événement gustatif The Art of Afternoon Tea.

Ouvrir en mode plein écran L'heure du thé, façon pop art. Photo : Leila Kwok

L'événement tire son inspiration du côté d’hôtels londoniens qui offrent des heures du thé à l'esthétique rappelant l'univers de Picasso ou encore de Monet, explique Christopher Robinson, directeur nourriture et boissons à l’hôtel Fairmont de Vancouver.

Notre salon de thé est plutôt sombre, dit-il. Le thème du pop art nous permet d’ajouter à notre heure de thé anglais de la couleur et du plaisir pour la saison estivale.

L’heure du thé anglais (Tea Time en anglais) qui consiste à se retrouver en après-midi en famille ou entre amis autour d’un thé et de gourmandises salées et sucrées, a donc été mis au goût du jour grâce aux créations uniques du chef cuisinier Danai Hongwanishkul et du chef pâtissier Eric Fernandez du restaurant Notch8.

Ouvrir en mode plein écran Le chef Danai Hongwanishkul présente fièrement le plateau à trois étages qui regorge d'amuse-gueules. Photo : Lyne Barnabé

Ces derniers se sont amusés à créer douze délicats amuse-bouches inspirés d’artistes tels Andy Warhol, Yayoi Kusama et Takashi Murakami.

Ça a été un effort collectif, souligne Christopher Robinson. Notre chef pâtissier Eric Fernandez a créé les mignardises tandis que le chef Danai s’est chargé des bouchées non sucrées.

Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs semaines pour faire des tests et raffiner le menu.

Ce sont des heures et des heures de recherche, avec essais et erreurs, ajoute Danai Hongwanishkul, chef cuisinier de Notch8 depuis janvier 2022. J’ai essayé de créer quelque chose à partir de Basquiat qui est mon artiste préféré. Mais je n’ai rien trouvé qui puisse se refléter dans la nourriture , admet-il avec regret.

Christopher Robinson précise que le plus gros défi a été de trouver un juste équilibre entre le sucré et le salé.

On voulait s’assurer que notre menu reste accessible à notre clientèle plus classique et que l’heure du thé ne se transforme pas en repas, ni ne soit trop sucrée , explique-t-il.

Le pop art… dans les détails

C'est dans de menus détails que le pop art se manifeste sur le plateau de trois étages garni d’amuse-bouches aux noms créatifs.

Ouvrir en mode plein écran La tartelette Tomato Soup Photo : Lyne Barnabé

Comme pour Tomato Soup, cette tartelette salée à la tomate réinventée, qui s'inspire de la série de boîtes de soupe Campbell de Warhol et sur laquelle Danai Hongwanishkul a saupoudré de minuscules feuilles d'or pour rappeler la boîte de conserve.

L'hommage à Warhol se poursuit avec le ravioli frit Camouflage aux parfums de champignons - un ravioli multicolore croustillant farci d’une duxelles- et l’éclair en forme de banane dont le craquelin jaune donne l’illusion d’un fruit mûr.

Ouvrir en mode plein écran La banane d'Andy Warhol a inspiré cet éclair. Photo : Leila Kwok

Quant à la bouchée Pumpkin, Danai Hongwanishkul a voulu rendre hommage à l’artiste japonaise Yayoi Kusama reconnue notamment pour ses immenses citrouilles à pois.

Nous avons ajouté des perles de vinaigre balsamique pour rappeler les petits pois sur les citrouilles de Kusama , précise le chef cuisinier.

Parmi les autres items du menu, on retrouve une truffe au chocolat en forme de lèvres en hommage à Salvador Dalí ainsi que Blank Canvas, un gâteau au fromage et chocolat blanc que les convives sont invités à peindre à l’aide d’un petit pinceau à la manière de Jackson Pollock.

Ouvrir en mode plein écran Le gâteau au fromage et chocolat blanc Blank Canvas que les convives sont invités à peindre. Photo : Lyne Barnabé

On voulait simplement dire aux gens : voici une toile vierge, à vous de la peindre. Amusez-vous! Vous êtes l’artiste , explique Danai Hongwanishkul.

Ce dernier, né à Bangkok et qui a grandi à Toronto, confie que son amour du pop art remonte à sa jeunesse.

J’aime le pop art parce que j’ai fait beaucoup de graffitis quand j’étais jeune, dit le chef cuisinier. J'ai toujours suivi des artistes comme Takashi Murakami, Andy Warhol. De nombreux graffeurs sont devenus des artistes du mouvement pop art comme Keith Haring ou encore Basquiat.

J'aime l'art. Donc, ça revient beaucoup dans ce que je fais.

Danai Hongwanishkul précise que son précédent passage à l’hôtel Princess aux Bermudes l’a également beaucoup inspiré pour la création du menu de The Art of Afternoon Tea.

Cet hôtel est comme un musée d’art contemporain. Il y a des tableaux de Picasso, des reproductions d’Andy Warhol et des citrouilles de Yayoi Kusama partout , se rappelle-t-il.

Un salon de thé des plus colorés

C’est dans la décoration de la salle que le pop art se manifeste de manière plus évidente.

Ouvrir en mode plein écran Même le décor de la salle s'inspire du mouvement pop art. Photo : Image fournie par Fairmont Hotel Vancouver

De nombreuses reproductions d'œuvres emblématiques recouvrent les murs, tables et accessoires de ce salon de thé habituellement plus formel.

Ce que je préfère, c’est d’observer la réaction des clients lorsqu’ils arrivent dans la salle, confie Christopher Robinson. De les voir sourire, d’être époustouflés.

Danai Hongwanishkul renchérit en disant qu’il souhaite que les gens aient du plaisir à vivre cette expérience.

Avec ce thème, l'hôtel souhaite aussi attirer une clientèle plus jeune pour cette heure du thé non conventionnelle.

Ouvrir en mode plein écran Le menu du « The Art of Afternoon Tea » est en forme de palette de peintre. Photo : Lyne Barnabé

Le pop art est amusant. C’est donc une bonne façon de rendre une heure du thé parfois formelle, plus attirante pour les jeunes de 20 à 35 ans , précise Christopher Robinson.

Proposé au coût de près de 75 $ par adulte, The Art of Afternoon Tea n'est peut-être pas pour toutes les bourses cependant. Les créateurs espèrent néanmoins que les curieux auront plaisir à mettre à l'épreuve leurs connaissances du pop art et à en dénicher les éléments au fil de leur dégustation.

Ça s’appelle pop art parce que c’est un art accessible à tous, exprime Danai Hongwanishkul. C’est ce qu’on veut faire avec The Art of Afternoon Tea.

Les services sont offerts à l’hôtel Fairmont de Vancouver trois fois par jour, du mercredi au dimanche. L'événement se poursuit jusqu'au 4 septembre.