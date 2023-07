Le YMCA de Sudbury lance un appel à l’aide

Le Centre pour la vie, situé sur la rue Durham au cœur du Grand Sudbury, lance un appel à l’aide à la communauté. Les donateurs, partenaires, amis et membres du YMCA sont invités à manifester leur soutien auprès de la Ville et à demander une renégociation plus équitable du contrat existant entre les deux parties.

Sur leur page Facebook , l’organisme invite maintenant ses membres à contacter par courriel ou téléphone leur conseiller municipal afin de lui demander de rouvrir l’entente de partenariat qui existe entre l’organisme et la Ville.

La solution doit avant tout passer par l'ouverture de l'accord de partenariat, notamment en vue d’ajuster la répartition des charges financières afin de mieux refléter l'utilisation actuelle de l'espace , indique un communiqué diffusé à cet effet.

Ouvrir en mode plein écran Kristian Gareau est le président du conseil d'administration du YMCA dans le Grand Sudbury. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Ce que confirme le président du conseil d’administration du YMCA du Nord-Est de l’Ontario, Kristian Gareau.

On essaie de revoir les contrats qu’on a [avec le Grand Sudbury] pour essayer d’avoir un coût égal de 50 %/50 % chacun pour les coûts de fonctionnement et de services.

Toujours dans le communiqué, le YMCA souligne les difficultés financières qu’il subit en dépit des revenus supplémentaires générés par une forte augmentation de ses membres, maintenant à 89 % du niveau prépandémique, et de ses locataires.

M. Gareau affirme que le YMCA a beaucoup de coûts [...] de fonctionnement et de capital qu’il faut adresser dans les prochaines années .

Les coûts d'exploitation élevés, notamment pour les assurances et l'entretien de la piscine, combinés à l’inflation et au vieillissement de l’immeuble, rendent le fardeau financier trop important pour eux, souligne M. Gareau.

Publicité

Un dialogue en cours

En réponse à une question sur l’ouverture de la Ville à réévaluer le partenariat financier, M. Gareau dit avoir bon espoir qu’ils en arriveront à une bonne entente.

D’autant plus qu’il affirme que le YMCA communique avec ses partenaires et donateurs qui sont disposés à manifester leur soutien.

On a eu beaucoup de discussions avec des conseillers et le maire. Pour leur donner crédit, ils ont vraiment entendu ce qu’on a dit.

La Ville du Grand Sudbury a répondu par courriel aux questions de Radio-Canada.

La Ville est au courant des demandes du YMCA Northeastern Ontario et de sa situation actuelle. Nous continuons à travailler avec eux pour explorer les options possibles.

M. Gareau souhaite avant tout que la Ville contribue davantage afin de soutenir les services offerts par le YMCA qui sont alignés [sur] nos visions pour la santé de la communauté .

Selon lui, les services offerts par le YMCA dans le Centre pour la vie, notamment la piscine et les salles d'entraînement, pourraient fermer.

[Le Centre pour la vie] est une partie du YMCA du Nord-Est de l’Ontario [et] faut [s'assurer] que les pertes là ne posent de risques aux autres services [offerts par le YMCA].

La Ville devrait se pencher davantage sur la question lors d’une réunion du conseil qui sera tenue en août, note M. Gareau.

Mais de ces discussions devront jaillir des actions concrètes, avance M. Gareau qui croit que le YMCA ne pourra pas attendre éternellement.