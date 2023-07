Robert Vanier, qui est né sous le nom de Carl Gagnon, avait écopé d'une peine de trois ans de prison, mais il avait interjeté appel du verdict de culpabilité devant le plus haut tribunal de l'Ontario. Sans succès. Retour sur cette saga judiciaire.

Robert Vanier a été reconnu coupable de deux accusations de parjure pour avoir produit de fausses déclarations, lorsqu'il a inscrit sa défunte société, Onco Petroleum, en bourse en 2007.

Le sexagénaire est soupçonné d'avoir vendu, de 2008 à 2014, l'équivalent de 30 millions de dollars d'actions de l'entreprise à un millier d'investisseurs au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

À l'époque, il leur avait fait miroiter des rendements extraordinaires, lorsque sa société serait inscrite en bourse. Le milieu entrepreneurial de Rimouski, au Québec, avait été particulièrement secoué par toute affaire.

Lorsque l'entreprise a fait son entrée en bourse, le titre s'est effondré en l'espace de quelques mois. La société a fait faillite après que la Bourse de Toronto eut arrêté les transactions sur le titre en raison d'irrégularités.

Le logo de la défunte société de Robert Vanier, Onco Petroleum

Dans son verdict, la juge Julie Thorburn, de la Cour supérieure de l'Ontario, avait écrit que la motivation de Robert Vanier consistait à coter son entreprise en bourse afin d’augmenter le prix des actions de la compagnie, puisqu’il possédait des milliers d’actions en son nom.

Elle s'était rangée du côté de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario dans cette affaire, en citant la conclusion d'un rapport présentenciel, qui indiquait à l'époque que le comportement récurrent de M. Vanier révélait une dynamique ancrée de fraudeur .

Elle avait confirmé que M. Vanier avait bien rempli et signé deux déclarations de renseignements personnels sous serment pour coter Onco Petroleum à la Bourse nationale canadienne (CNQ) et à la Bourse de Toronto (TSX) en 2007.

La juge Thorburn lors du second procès de Robert Vanier en cour supérieure à Toronto à la fin 2018.

La juge avait précisé que M. Vanier avait enfreint des articles du Code criminel et de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario.

Dans ses déclarations, l'ex-homme d'affaires avait affirmé qu'il avait toujours été connu sous le nom de Robert Vanier et qu'il n'avait jamais plaidé coupable ou été reconnu coupable de quelque infraction que ce soit.

Or, il en avait commis une soixantaine de 1983 à 2002, pour fraude et contrefaçon notamment, sous son nom de naissance.

M. Vanier n'a toutefois jamais reconnu les crimes qui lui étaient reprochés. Il a toujours prétendu qu'il était un informateur de police chargé d'épier le crime organisé au Québec et qu'il avait dû changer d'identité parce que sa vie était en danger.

En déménagement à London, en Ontario, il avait fait la connaissance au début des années 2000 d’un homme d’affaires qui s’intéressait au domaine pétrolier. Il avait alors fondé la société Onco Petroleum avec sa femme.

Un prospectus de la défunte compagnie Onco Petroleum

Après son arrestation en 2013, M. Vanier avait demandé à avoir deux procès séparés en langue française pour chacune des accusations, l'un devant jury, l'autre devant juge seul.

Son état de santé avait toutefois retardé les procédures judiciaires.

Le jury au premier procès avait acquitté l'ex-conjointe de M. Vanier, Terry Beattie, qui était la trésorière d'Onco Petroleum.

La juge Thorburn avait toutefois rejeté sa requête pour faire annuler les procès en vertu de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada.

Outre les verdicts de culpabilité, l'appel de M. Vanier portait aussi sur le refus du tribunal de première instance d'abandonner les procédures.

La Cour d'appel de l'Ontario avait entendu les arguments de la défense de M. Vanier en mai 2023.

Dans une décision de 14 pages, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté, vendredi, les arguments de la défense de M. Vanier.

Elle écrit qu'il savait pertinemment que les déclarations qu'il avait faites sous serment étaient fausses et qu'il savait que la loi lui ordonnait de révéler sa véritable identité et son passé criminel sous son vrai nom.

En conférant aux bourses le pouvoir de réglementer leurs propres activités, la loi permettait également au TSX et à la CNQ d’exiger que l’appelant remplisse ses déclarations sous serment au sens de l’art. 131 du Code [et non de l'art. 134 comme il l'avançait] .

La Cour d'appel confirme en outre que les délais que M. Vanier a dû endurer tout au cours du processus judiciaire étaient bien raisonnables compte tenu des circonstances de l'époque.

Étant donné que le procès de l’appelant devait avoir lieu en même temps que le procès d’une autre accusée anglophone, il est inévitable que le procès prenne plus de temps qu’un procès unilingue, qu’il se passe en anglais ou en français , conclut le plus haut tribunal.