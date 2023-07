Les températures vont dépasser 35 °C ce week-end dans les régions de l'Okanagan, de Thompson et de Boundary, dans le sud de la Colombie-Britannique, déclare Environnement Canada qui a lancé des « avertissements de chaleur ».

Selon l'agence météorologique, les températures diurnes devraient atteindre 38 °C dans la région de Boundary, tandis que les températures dans le sud et le centre de l'Okanagan, le sud et le nord de Thompson, et les régions du canyon Fraser pourraient atteindre 36 °C.

La dernière vague de chaleur a battu des records dans certaines parties de la province.

Une température de 38,2 °C a été enregistrée à Nelson jeudi, dépassant le record de 1938. D'autres records ont été établis à McKenzie, Nakusp, Richmond et Smithers.

WorkSafe BC tire la sonnette d’alarme

WorkSafeBC estime que ces avertissements devraient sonner l’alarme pour les employeurs. L'agence provinciale de santé et de sécurité au travail souligne qu'elle traite de plus en plus de demandes d'indemnisation liées à la chaleur de la part de travailleurs, notamment des ouvriers agricoles, des employés de cuisine et des ouvriers du bâtiment.

L’agence indique que les blessures liées au stress thermique ont augmenté ces dernières années, avec une moyenne de 41 réclamations entre 2018 et 2020 , pour atteindre un pic de 115 réclamations liées au dôme de chaleur de 2021.

Avec les informations de La Presse canadienne