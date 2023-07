Un peu partout au Québec, quelque 20 000 élèves du secondaire se préparent à leurs examens de reprise. Dans des écoles d'été ou derrière des écrans à la maison, ils doivent faire un dernier effort avant que leurs « vraies » vacances ne débutent.

Maryse Maréchal est au coeur de ce tourbillon des cours d’été. La directrice adjointe de l’école d’été du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) à Montréal a la responsabilité de plus de 1000 élèves qui doivent reprendre des examens. Le défi n’est pas simple : il faut, en plein été, motiver des élèves qui vivent déjà des difficultés scolaires pour les mener vers la réussite, confie-t-elle. C’est un travail énorme!

Ouvrir en mode plein écran C'est la fin de la pause matinale pour les élèves du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île qui suivent leurs cours d'été à l'École secondaire d'Anjou, dans l'est de Montréal. Photo : Radio-Canada / Charles Dumouchel

Les centres de services scolaires (CSS) doivent offrir la reprise des épreuves durant l’été pour les élèves qui sont en situation d’échec ou qui n’ont pu se présenter à des évaluations de fin d’année.

Publicité

Ils n’ont toutefois pas l’obligation de proposer des cours d’été pour préparer ces examens de reprise. Chacun fait ce qu’il veut, c’est d’ordre privé, ça a toujours été comme ça , explique Martin Maltais, professeur à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

En général, toutefois, les CSS prévoient une offre de cours d’été. C’est très mal vu de ne pas le faire , explique Maryse Maréchal. Mais la tâche organisationnelle est colossale, surtout dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre en enseignement et sans financement gouvernemental prévu à cet effet.

Au CSSPI , le choix de la gratuité a été fait. Mais dans d’autres CSS , plusieurs centaines de dollars sont exigés des parents pour l’inscription de leur enfant. Vu qu’on est en postpandémie, que ça a vraiment eu un impact sur les élèves et qu’on est dans un milieu assez défavorisé, on a fait le choix de l’accessibilité , explique Maryse Maréchal. Mais ça se fait à même les budgets de nos écoles.

Une absence de données et de suivi dénoncée

Puisqu’il n’a pas de responsabilité dans l’organisation de cours d’été, le ministère de l’Éducation n’a pas d’information sur l’offre de service , confirme le MEQ , questionné par Radio-Canada.

Le ministère ne dispose pas de l’information relative aux inscriptions aux cours d’été ni aux résultats qui en découlent.

Le MEQ a accès aux résultats des examens de reprise. Toutefois, il ne collige aucune donnée lui permettant de savoir si l’élève qui réussit ou échoue à cette épreuve a suivi ou non des cours d’été, s’il a fréquenté un établissement public ou privé et s’il a suivi des cours en classe ou bien à distance.

Malheureusement, les activités de rattrapage liées aux examens d’été, c’est la dernière affaire dont le ministère va s’occuper , déplore M. Maltais.

Si on veut améliorer nos pratiques, il faut pouvoir les mesurer, il faut des indicateurs. C’est une évidence! Ne pas avoir de données, c’est laisser les choses au hasard , affirme-t-il d'un ton découragé.

Ouvrir en mode plein écran Martin Maltais, professeur à l’Université du Québec à Rimouski Photo : Radio-Canada / Fannie Buissières-McNicoll

Je ne peux que m’inquiéter et me désoler qu’on ne fasse pas en sorte de maximiser les chances de réussite des jeunes. Ce n’est pas normal et c’est triste.

Maryse Maréchal pense, elle aussi, qu’il serait très bénéfique pour la réussite des élèves de mieux documenter cet angle mort du parcours des élèves les plus vulnérables du réseau scolaire.

C’est important que le ministère utilise toutes les données possibles quant au parcours des élèves, dit-elle. Ça nous permettrait de garder une trace de tout ce qui se fait déjà, de partager les pratiques probantes et de [nous] inspirer des meilleures pratiques.

Ouvrir en mode plein écran Maryse Maréchal a la lourde tâche de guider plus d'un millier d'élèves vers la réussite de leurs épreuves de reprise cet été. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

On ne peut pas prendre les meilleures décisions si on n’a pas toutes les données, surtout celles qui touchent nos élèves les plus vulnérables.

Des formules en ligne en plein essor

Malgré le peu d’implication du MEQ dans les cours d’été, les étudiants en situation d’échec ne chôment pas. Ils n’ont pas tous le même parcours pour se rendre aux examens de reprise.

Publicité

Le CSSPI n’offre pour le moment que des cours en présentiel. Mais des discussions sont en cours, explique Mme Maréchal, pour que les trois CSS de l’île de Montréal unissent leurs forces afin de mettre sur pied une offre hybride qui combine l’enseignement en classe et l’enseignement en ligne. Je pense que c’est devenu un incontournable. La pandémie a vraiment propulsé l’enseignement à distance. Et en été, ça répond aux besoins de certains parents.

Ces dernières années ont vu l’offre de cours d’été se diversifier et opter pour des formules en ligne, donc en enseignement à distance en mode synchrone ou asynchrone. Impossible de connaître l’ampleur de la tendance à l’échelle de la province, car le ministère ne recueille pas de données à ce sujet.

ÉtudeSecours, une école certifiée par le MEQ 100 % en ligne, a développé une plateforme web dynamique et immersive à longueur d’année. On y offre une formule d’enseignement asynchrone, c’est-à-dire organisé autour de capsules et d’activités qui peuvent être consultées au moment désiré, avec accompagnement par clavardage ou message vocal d’un enseignant à distance. Deux mille élèves fréquentent cette école en ligne pendant la période estivale.

Mélanie Boutin a choisi les cours d’été en ligne d’ÉtudeSecours pour son garçon Étienne, qui avait connu des difficultés en mathématiques de première secondaire.

On a consacré du temps les matins pour ses cours. Je pouvais m’asseoir avec lui et l’aider. Elle a apprécié la souplesse de la formule. J’étais vraiment contente d’apprendre que c’était une option parce que, sinon, j’aurais dû annuler mes vacances. Même en étant à l’étranger, mon garçon pouvait faire son cours à distance , se réjouit-elle, même si elle reconnaît que le projet n’a pas été de tout repos.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Boutin aide son garçon Étienne à faire un exercice sur la plateforme Esra d'ÉtudeSecours. Photo : Radio-Canada / Courtoisie de Mélanie Boutin

Ça nous apporte la flexibilité de faire les cours au moment où on veut. Mais j’avoue que faire des études en ligne en vacances, ce n’est pas facile!

La mère de famille qui est technologiste médicale indique que son premier choix se serait posé sur l’enseignement en classe, mais elle se dit satisfaite de l’expérience, même si elle estime que cette solution lui a demandé beaucoup d’implication et de gestion avec son garçon.

Elle pense qu’en tant que parent, en savoir plus sur l’efficacité des cours d’été pourrait inciter certains à y inscrire leur enfant.

La directrice générale d’ÉtudeSecours, Marie-Claude Harnois, explique que leurs services de cours d’été clés en main voient un accroissement de la demande chez les jeunes et leurs parents, car ils peuvent être intégrés aux vacances familiales et répondre aux besoins des élèves qui ont des emplois d’été.

Mais cette formule suscite aussi l’intérêt de plus en plus d’écoles publiques et privées qui recommandent cette formule de rechange aux cours classiques en présentiel. On voit un décloisonnement dans l’approche estivale. Il y a toutes sortes de nouvelles initiatives en ligne mises en place, dont la nôtre. Ça a l’avantage d’offrir à l’élève un éventail d’options pendant la session estivale , dit-elle.

Elle est consciente que la forme 100 % virtuelle ne convient pas à tous les profils d’élèves. Mais elle est convaincue qu’elle offre un environnement d’apprentissage qui correspond à bien des élèves pour qui l’enseignement magistral n’a pas produit les résultats escomptés.

Pour Mme Harnois aussi, la session d’été est charnière et devrait être mieux documentée pour brosser un portrait à la fois plus global et précis de ce qui se passe sur le territoire québécois du point de vue des cours d’été.

Ouvrir en mode plein écran ÉtudeSecours est une école certifiée par le ministère de l'Éducation du Québec depuis 2019 et Marie-Claude Harnois en est la directrice générale. Photo : Courtoisie de Marie-Claude Harnois

On serait tout à fait ouvert à en discuter pour que cette session-là devienne un levier et ne soit pas simplement considérée comme une session de rattrapage qui a plus ou moins d’importance.

Des cours à distance dans le réseau public aussi

Le secteur public aussi se tourne de plus en plus vers des formules de cours d’été à distance. Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin a ouvert la voie il y a quelques années avec une première offre de cours en mode asynchrone pour permettre aux élèves d’évoluer à leur rythme.

La pandémie et la pénurie de personnel aidant, d’autres centres de services scolaires lui ont emboîté le pas. Les douze centres de services scolaires de l’Estrie et de la Montérégie se sont unis en 2021 pour proposer une offre régionale de cours d’été virtuels, en formule synchrone. En nous regroupant, nous avons un réseau plus fort, nous rejoignons plus d’élèves et nous avons un plus grand bassin d’enseignants , explique Isabelle Beyrouti du Centre de services scolaire des Patriotes, qui chapeaute le regroupement.

Les cours d’été en ligne n’existaient pratiquement pas avant la pandémie. La crise sanitaire nous a permis de développer un outil de plus pour accompagner les élèves qui ont vécu des échecs au terme de leur année scolaire.

De ces secteurs, 63 enseignants sont actuellement mobilisés pour enseigner à distance à plus de 1200 élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire. Une nouvelle formule très populaire depuis le début, confie Mme Beyrouti.

Les CSS de Sorel-Tracy, des Hautes-Rivières, des Hauts-Cantons et des Patriotes ont même délaissé complètement les cours en présentiel. Mais ils ne recueillent pas de données pour comparer la performance de la formule en ligne avec celle en présentiel, reconnaît le CSS des Patriotes.

Une situation qui ne plaît pas au professeur Martin Maltais, qui est très critique vis-à-vis de l’efficacité de l’enseignement à distance, surtout auprès des élèves qui présentent des difficultés scolaires. Offrir un suivi soutenu, régulier et direct, c’est clair que ça ne peut pas se faire à distance de manière aussi efficace qu’en présentiel , estime-t-il.

Ce n'est pas sérieux! Ça me fait douter des choix internes qui sont faits par les centres de services scolaires. Il y a une imputabilité des directeurs généraux des CSS qui doit être questionnée.

Alloprof en appui aux cours d’été

En parallèle aux cours d’été structurés, Alloprof s’inscrit aussi dans ces offres numériques en proposant exercices en ligne, capsules web, simulations d’examen ou tutorat par clavardage. Ces dernières semaines, des escouades de l’organisme ont d’ailleurs été déployées pour faire connaître leurs outils dans les écoles d’été de CSS de Montréal, Laval et Québec. Ils ont rencontré plus de 7000 élèves.

Ouvrir en mode plein écran Des employées d’Alloprof en pleine présentation dans une classe de l’école d’été du CSSPI à l’École secondaire d’Anjou à Montréal. Photo : Radio-Canada / Charles Dumouchel

C’est vraiment un partenaire de premier plan pour nous, parce qu’Alloprof offre des outils complémentaires à ce que nos enseignants donnent aux élèves en classe , dit Maryse Maréchal du CSSPI . Ils offrent une foule de services adaptés aux besoins de nos élèves qui utilisent tous les technologies numériques de nos jours.

Éveline Trudel-Fugère, responsable des communications pour l’organisme, explique qu’Alloprof a en effet pour but d’être un allié pour le réseau scolaire et qu’il désire depuis quelques années mettre l’accent sur son offre. On s’est rendu compte qu’il y avait vraiment un besoin pendant la saison des cours d’été. On parle des élèves les plus vulnérables avec le plus de difficultés. [...] Le numérique nous a permis de [nous] épanouir et d’offrir une multitude d’outils aux élèves.

Des ressources qui plaisent particulièrement à l’enseignante de français Kariane Lebel. En classe, j'utilise souvent leurs jeux interactifs pour faire des petits réchauffements.

Elle est d’avis que des cours d’été en format virtuel peuvent être intéressants, mais pas pour tous les élèves. Il faut que l’élève soit autonome. Et on sait que l’autonomie n’est pas acquise pour plusieurs de nos élèves les plus vulnérables.

Un projet de loi qui pourrait permettre un meilleur suivi

Questionné par Radio-Canada au sujet de l’absence de données colligées par le MEQ sur les cours d’été, le cabinet du ministre de l’Éducation reconnaît que des données plus accessibles et fiables sont essentielles pour mieux suivre la réussite éducative de nos jeunes en tout temps .

Le ministre Drainville déplore le manque de données sur cet enjeu comme sur le reste. C’est pourquoi il a déposé un projet de loi nécessaire pour avoir un meilleur accès aux données et pour rendre le réseau scolaire plus efficace.

S’il est adopté dans sa forme actuelle, le projet de loi 23, surnommé par plusieurs la réforme Drainville , va donner au ministre le pouvoir d’imposer des indicateurs de suivi aux CSS , signale M. Maltais.

Car, pour le moment, le ministère ne possède peu ou pas de données sur les élèves , rappelle le professeur Martin Maltais. De plus, tout ce qui est périphérique à la vie scolaire annuelle et à l’examen de reprise ne fait pas partie des pouvoirs ministériels, ajoute-t-il.