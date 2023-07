Une étude souligne l’importance des liens sociaux pour les nouveaux arrivants

De nouveaux immigrants dans le centre de l'Alberta disent avoir le mal de leur pays d’origine, en raison notamment des liens sociaux qu’ils y entretenaient et qu’ils ne retrouvent pas forcément dans leur pays d'accueil.

C'est ce que souligne une étude (Nouvelle fenêtre)albertaine (en anglais) publiée ce mois-ci dans la revue Canadian Ethnic Studies. Plusieurs immigrants récents soutiennent que leur nouvelle communauté est moins sociale que leur pays d'origine et qu'ils souhaiteraient avoir plus d'occasions d'interaction sociale.

Choon-Lee Chai, professeur de sociologie à Polytechnique Red Deer et auteur principal de l'étude, a interrogé 10 hommes venus d'Afghanistan, des Philippines et d'autres pays pour s'installer à Red Deer et dans les communautés environnantes.

Ils ont été interrogés sur les endroits de la région où ils ont un sentiment d'appartenance et où ils se sentent mal à l'aise. Un participant a raconté comment son voisin blanc l'a aidé à déménager, rapporte le professeur Chai. Il a parlé de tout cela. Nous voyons donc à quel point ce lien humain est important.

Certains participants ont confié se sentir vulnérables dans les transports en commun et lorsqu'ils se promènent dans des quartiers majoritairement blancs.

M. Chai a entendu dire que certains immigrants se sentent mieux acceptés dans les centres commerciaux, car de nombreuses personnes de différentes origines y passent du temps.

L’expérience du racisme

L'étude fait suite à une enquête menée en 2021 auprès des habitants de Red Deer par un organisme local. Près de la moitié des 665 personnes interrogées ont dit croire que le racisme à Red Deer était pire qu'ailleurs.

Parmi les personnes sondées, celles s'identifiant comme membres des minorités visibles, soit environ 80 %, ont dit avoir été victimes de racisme au cours des cinq années précédentes.

Selon les données du recensement de 2021, plus de 16 000 habitants de Red Deer sont des immigrants, soit environ 16 % des habitants de la ville. Près de 4000 personnes se sont installées dans la ville entre 2016 et 2021.

Ouvrir en mode plein écran Zainab Mohamoud est la fondatrice du Centre afro-caribéen du centre de l'Alberta à Red Deer. Photo : Fournie par Zainab Mohamoud

Un espace communautaire à la rescousse

Plus de 1200 des nouveaux arrivants de Red Deer sont nés en Afrique. C’est le cas de Zainab Mohamoud, une Somalienne venue en 2010 pour travailler dans le domaine social.

Elle a fondé le Centre afro-caribéen du centre de l'Alberta l'année dernière, après avoir constaté que les familles africaines avaient du mal à trouver du soutien à Red Deer, et qu'elles finissaient par déménager dans des centres plus importants comme Edmonton ou Calgary.

Nous voulons que les gens puissent rester ici, car [Red Deer] a beaucoup de potentiel à offrir, en particulier aux jeunes familles, un bon endroit pour élever leur famille , soutient-elle.

Mme Mohamoud a quitté son emploi à temps plein pour consacrer plus de temps aux programmes du centre.

Mon téléphone ne s'arrête jamais [de sonner]. Il y a toujours de belles personnes qui appellent pour des services et des choses pour lesquelles nous pouvons les aider.

Le Centre afro-caribéen de Red Deer aide les membres de la communauté à postuler à des emplois et à s'inscrire à l'université. L'organisme gère aussi un programme de mentorat pour les jeunes femmes et filles noires, et organise également des excursions dans des parcs naturels pour les enfants.

Selon le Pr Chai, l'aide apportée par les groupes locaux donne un coup de pouce précieux aux nouveaux immigrants dans le centre de la province : Je pense qu'il est important que nous leur fassions savoir que nous apprécions leur présence.

Avec les informations de Brendan Coulter