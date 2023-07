Le Manoir Mauvide-Genest, au cœur de l’histoire médicale du Québec

Comment travaillaient les chirurgiens et les apothicaires au temps de la Nouvelle-France ? Quels outils utilisaient-ils ? C’est au Manoir Mauvide-Genest de Saint-Jean-de-l'île-d'Orléans qu’on le découvre. Samedi, on souligne le 30e anniversaire de reconnaissance de l'établissement à titre de lieu historique national.

Le bâtiment de quatre étages a été construit, en trois phases, entre 1734 et 1752 pour le jeune chirurgien Jean Mauvide.

Ouvrir en mode plein écran Une pièce du Manoir Mauvide-Genest aménagée comme au 18e siècle. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Si Jean Mauvide allait soigner les gens à leur domicile, ceux-ci se rendaient également au Manoir pour obtenir des soins.

À l’arrière de la bâtisse, il cultivait des herbes médicinales dans son jardin. C’est comme ça qu’il pouvait soigner les gens , explique Sarah Thibaudeau-Cormier, directrice générale du Manoir depuis 2022.

Mireille découvre le Manoir Mauvide-Genest à l'Île d'Orléans.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. Mireille découvre le Manoir Mauvide-Genest à l'Île d'Orléans ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (Mireille découvre le Manoir Mauvide-Genest à l'Île d'Orléans. 5 minutes 45 secondes) Durée de 5 minutes 45 secondes 5:45

Toutefois, à l’époque, comme il n’y avait pas beaucoup d’avancées dans les techniques médicinales [...], c’était essai-erreur , poursuit celle qui est diplômée en anthropologie et en muséologie.

Au 17e et au 18e siècles, on comptait moins de 600 professionnels de la santé au Canada. De ce nombre, environ 500 étaient chirurgiens.

Ouvrir en mode plein écran Pour demeurer fidèle à l’époque qu’il met en lumière, le jardin du Manoir compte beaucoup de plantes dites «anciennes». Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Un lieu chargé d’histoire

Aménagé comme au 18e siècle, le Manoir est ouvert au public. Des objets et du mobilier, reproduits dans le fin détail, ponctuent les nombreuses pièces de la résidence seigneuriale qui, à l’époque de Jean Mauvide, accueillait les patients durant des jours, voire des semaines, pendant leurs traitements.

Outre la famille Mauvide, les familles Turcotte et Pouliot ont possédé et occupé la résidence au fil des ans.

Ouvrir en mode plein écran Outre la famille Mauvide, les familles Turcotte et Pouliot ont possédé et occupé la résidence au fil des ans. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

C’est en 1999, six ans après avoir été désigné lieu historique national du Canada, que le Manoir a été acquis par la Société de développement de la seigneurie Mauvide-Genest et la Fondation des seigneuries de l'île d'Orléans.

Opérée comme un lieu historique, la bâtisse ancestrale est maintenant gérée par la Fondation du Manoir Mauvide-Genest.

Ouvrir en mode plein écran Une pièce du Manoir Mauvide-Genest aménagée comme au 18e siècle. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

La mission de la Fondation est de posséder, restaurer, mettre en valeur, développer, exploiter et promouvoir le Manoir Mauvide-Genest, bâtiment classé bien culturel et reconnu d’intérêt national, de même que son site et y permettre la tenue d’activités muséales, éducatives, culturelles et touristiques , peut-on lire sur le site web du Manoir.

Publicité

Pour guider les visiteurs et aider à entretenir le Manoir, à l’intérieur comme à l’extérieur, Sarah Thibaudeau-Cormier a la chance de pouvoir compter sur trois insulaires.

Future exposition

Au début des années 2000, de même que dans les années 2010, les alentours du Manoir Mauvide-Genest ont connu deux grandes fouilles archéologiques.

Pour mettre en lumière les trouvailles effectuées, une exposition est actuellement en cours de préparation au Manoir.

Ouvrir en mode plein écran Une pièce du Manoir Mauvide-Genest aménagée comme au 18e siècle. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Elle présentera plusieurs artéfacts tant du régime français que du régime anglais, de même que des artéfacts de l’époque contemporaine , promet la directrice générale.

Publicité

Trouvés sous terre, des bouts de terrine et des petits morceaux de pipes , précise Mme Thibaudeau-Cormier. On a même des clous qui ont été forgés à l’Île directement.

La Fête au village

Beau temps, mauvais temps – un chapiteau est prévu en cas de pluie –, Saint-Jean-de-l'île-d'Orléans s’anime, samedi, à l’occasion de la Fête au village.

Initiée par Jacques Gauthier, résident de l’île d’Orléans depuis 35 ans et fondateur de Restos Plaisirs, la Fête se veut une manière de rendre le Manoir très proche des gens .

Celui qui siège sur le conseil d’administration de la Fondation du Manoir Mauvide-Genest a l’impression que les gens voient le Manoir comme étant quelque chose [...] qui ne les concerne pas .

D’où l’esprit de la Fête, qui vise à rendre le bâtiment accessible autant [aux] gens de l’île [qu’aux] amoureux de l’île .

Ouvrir en mode plein écran Jacques Gauthier, membre du conseil d'administration de la Fondation du Manoir Mauvide-Genes, et Sarah Thibaudeau-Cormier, directrice générale. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Au menu de l’événement qui s’étend samedi de 13 h à 20 h, le retour du concours de desserts aux fraises, abandonné il y a quelques années.

Cette année, on a décidé de le ramener pour que des gens de l’Île et des alentours nous fassent des beaux desserts aux fraises , lance Mme Thibaudeau-Cormier.

M. Gauthier, qui affirme manger des fraises trois fois par jour, sera un des trois juges du concours.

Les gens ont jusqu’à 14 h 30 pour soumettre leurs desserts. Le gagnant sera annoncé à 16 h.