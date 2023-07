Des orages violents accompagnés de fortes pluies et de grêle ont provoqué des dégâts énormes jeudi soir, principalement à Sarnia. De nombreux arbres et des lignes électriques sont tombés, privant ainsi la ville de Sarnia d'électricité pendant un certain moment, selon le maire Mike Bradley.

C'était une explosion terrible, une tempête violente et intense , explique-t-il. Il ajoute que deux bâtiments de l'aéroport ont été endommagés.

Je ne me souviens pas d'une tempête de cette intensité, sauf celle de 2012, lorsque l'ouragan Sandy a traversé la région. C'était vraiment intense et très rapide.

Shaun Fuerth, un habitant de Lakeshore, affirme de son côté qu’avant que la tempête ne se déchaîne, des grêlons de quelques centimètres de diamètre sont tombés au moins pendant une quinzaine de minutes. C'est un phénomène jamais vu dans ma région , dit-il.

Nous avons déjà eu des grêlons, mais jamais plus gros qu'une balle de golf , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Shaun Fuerth, un habitant de Lakeshore, raconte que des grêlons de la taille d'une balle de golf ont fissuré le parebrise de la voiture d'un membre de sa famille. Photo : Avec Autorisation de Shaun Fuerth

Selon Gerald Cheng, météorologue à Environnement Canada, une personne qui campait au sud de London a été transportée à l'hôpital, souffrant de blessures mineures.

M. Cheng explique que les vents qui ont déferlé sur le Sud-Ouest ont pris leur source dans le Michigan voisin.

C’est une ligne d'orages en provenance du Michigan qui a provoqué des vents violents et des rafales descendantes , dit-il.

Réparer les pannes d'électricité et nettoyer

Les équipes de la Ville de Sarnia et d’Hydro One se sont aussitôt mises à l'œuvre pour rétablir le courant et dégager les rues jonchées d'amas d'arbres, de feuillage et de détritus de toutes sortes.

Ouvrir en mode plein écran Des vents violents ont déraciné plusieurs dizaines d'arbres à Sarnia. Photo : Bluewater Power

Au centre-ville, le courant n’était pas encore totalement rétabli vendredi en fin d'après-midi.

Dans un message sur Twitter, la police appelait les automobilistes à la prudence. Traitez toutes les intersections sans électricité comme des arrêts toutes directions et faites attention aux arbres et aux lignes électriques tombés.

Le chef des pompiers de Sarnia, Bryan Van Gaver, a assuré les résidents que les services de nettoyage travaillaient d'arrache-pied pour remettre les choses en ordre.

Nous faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour que tout soit nettoyé le plus rapidement possible , a-t-il confié. Nous avons ajouté des jours de ramassage supplémentaires pour le nettoyage tout au long de la semaine, ajoute-t-il.

De la patience

Selon M. Van Gaver, le nettoyage des rues prendra du temps. Tout le monde doit être patient. Nous avons les ressources nécessaires et nous progressons bien.

Nous envisageons également de faire appel à des agences extérieures pour nous aider.

Patrick O'Brien, copropriétaire d’une entreprise de construction de la région, a pris un jour de congé pour aider les habitants de Sarnia à se remettre de la tempête. Il participe notamment à l'enlèvement des arbres déracinés et à la réparation des clôtures.