Un Montréalais champion nord-américain de Scrabble

Le Montréalais Josh Sokol est sorti vainqueur du tournoi annuel nord-américain de Scrabble (en anglais), qui avait lieu à Las Vegas cette semaine. L’homme de 29 ans, qui est aussi créateur de contenu en ligne portant sur le Scrabble, s’est vu remporter une bourse de 10 000 $.

C’était un peu choquant , explique le grand gagnant. J’essayais de me contenir, mais j’avais des papillons [dans le ventre].

Josh Sokol explique que, contrairement aux compétitions d’échecs, un joueur qui sait qu’il va perdre ne peut pas se résigner et se doit de terminer la partie.

C’est en obtenant 63 points avec le mot « helistop » (héliport) que le joueur, qui se concentre désormais à temps plein sur son jeu, a su qu’il allait gagner cette ultime partie.

Plateau final du match gagnant de Josh Sokol Photo : Courtoisie de Josh Sokol

En finale, Josh Sokol faisait face à Joey Mallick, un Mainois de 43 ans qui travaille dans le domaine de la santé. Le premier à remporter trois parties gagnait. Les deux hommes ont dû faire cinq parties avant de pouvoir déterminer le gagnant.

Le Scrabble, un jeu de mathématiques

S’il joue de temps en temps, au Scrabble en français pour le fun , en compétition, Josh Sokol joue uniquement en anglais. Y a-t-il une grande différence entre les deux langues?

Il y a très peu de mots courts [en français] en comparaison à l’anglais , explique-t-il. En français, les mots sont encore plus importants qu’en anglais, parce qu’il y a plus de mots, donc il y a plus de mémorisation à faire.

Le champion nord-américain en profite pour expliquer que, selon lui, le Scrabble est davantage un jeu de mathématiques qu’un jeu de mots.

Les mots, c’est comme les règles du jeu, et il faut les apprendre.

Pour lui, cet aspect du jeu contribue à son charme.

C’est un casse-tête à chaque mot. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Il y a de la stratégie, de la psychologie, des mathématiques… et de la pression.

Josh Sokol a remporté le grand prix de 10 000 $. Photo : Courtoisie de Josh Sokol

Cette pression, Josh Sokol semble la considérer comme bénéfique.

Ça me permet de "focuser" mon énergie sur une chose, soit le jeu en entier. J’ai du mal à faire ça dans ma vie de tous les jours.

Montréal, lieu privilégié pour le Scrabble

Directeur général à l'association nord-américaine des joueurs de Scrabble, John Chew ne tarit pas d’éloges à l’égard du vainqueur. Selon lui, il n’y a personne qui mérite autant d’être champion .

À ses yeux, Josh Sokol a la bonne attitude et un jeu créatif, ce qui fait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il remporte le titre.

Il est aussi craint devant le plateau qu’apprécié hors du jeu , estime-t-il.

John Chew admet maintenant avoir les doigts croisés en vue du championnat mondial, qui débute cette fin de semaine, toujours à Las Vegas.

Selon lui, Montréal a contribué à sa façon à la victoire.

Je pense que Montréal est une ville plus accueillante pour les personnes qui veulent consacrer leur temps à des activités à la marge.

John Chew pense aussi qu'à Montréal, les joueurs de Scrabble peuvent se mesurer à des joueurs d'élite, la ville héritant d'une longue histoire de vainqueurs. Des champions du monde comme David Boys et Joel Wapnick ont par exemple grandi au Québec.

Josh Sokol compte lui-même apporter de l'aide à sa manière, notamment par sa création de contenu en lien avec le Scrabble.

Mon but a toujours été de mettre mon énergie dans la création de contenu, d’apprendre au monde comment ça marche, et d’en attirer quelques-uns dans notre petite niche.

Et son objectif, en vue du championnat mondial?