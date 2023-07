Un nouvel outil pour améliorer les soins en santé sexuelle des femmes autochtones

Deux étudiantes à la maîtrise au département de la Faculté de médecine et de sciences pour la santé des femmes et des enfants de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont créé un outil pour aider les femmes autochtones à acquérir une plus grande autonomie en santé sexuelle.

Le programme Lifegiver Box, créé par Piper Scott-Fiddler et Samantha Sage Martin-Ferris, se veut une façon pour les femmes autochtones de choisir ce dont elles ont besoin pour leur santé sexuelle. Avec ce projet, les deux femmes ont remporté le premier prix du concours World’s Challenge Challenge, à l'Université Western Ontario.

Depuis la colonisation, des femmes autochtones en particulier ont perdu leur autonomie en santé sexuelle. [Le programme] est l'occasion pour les femmes autochtones de reprendre ce pouvoir , explique Piper Scott-Fiddler.

Elles auront ainsi accès à divers produits qui permettent d'avoir des relations sexuelles sûres, [comme] une trousse pour l'autodiagnostic du VIH et la pilule contraceptive d'urgence, puisque ces produits sont rarement disponibles dans les communautés éloignées , ajoute Samantha Sage Martin-Ferris.

Piper-Scott-Fiddler et Samantha Sage Martin-Ferris recevant leur prix pour leur projet de la boîte Lifegiver pour aider les communautés autochtones à acquérir une plus grande autonomie en santé sexuelle. Photo : University of Western Ontario

Le programme Lifegiver Box prendra différentes formes selon les besoins des communautés et s'élabore en collaboration avec des aînés pour y inclure des éléments culturels propres à chaque culture.

Nous parlons aux aînés pour intégrer dans cette boîte des éléments qu’ils trouvent importants. Par exemple, on peut y retrouver du thé pour des cérémonies de purification et autres éléments culturels.

Le format reste à être déterminé, selon les besoins des communautés. Ça pourrait être sous forme de bibliothèque de prêt, de distributeur automatique, ou encore de boîte , dit Samantha Sage Martin-Ferris.

Elles espèrent lancer le programme dès cet automne, dans la communauté Gitxsan, en Colombie-Britannique, d'où vient Samantha.