Fort débit de la rivière Magog : les athlètes du Club nautique de Sherbrooke sèchent

Le camp de jour du Club nautique de Sherbrooke est complètement paralysé en raison du niveau de l'eau, mais aussi du débit de la rivière Magog. Les athlètes de cette équipe sont aussi affectés par cette décision, eux qui participeront à une compétition importante ce week-end.

Si les kayaks sont prêts à partir pour Cartierville, les membres de l'équipe, eux ne le sont pas. En effet, ils n'ont pas ramé depuis lundi et leurs performances en souffriront, disent-ils. Ça va vraiment paraître sur l'eau, notre manque d'entraînement, mais il faut faire avec ce qu'on a. On va pagayer et faire de notre mieux , soutient l'un d'eux, Julien Pomerleau.

Les athlètes espèrent que le niveau et le débit de l'eau de la rivière Magog se stabiliseront bientôt, car les essais pour l'équipe du Québec auront lieu la fin de semaine prochaine au Bassin olympique de Montréal.

Ça nous stresse beaucoup parce que tous les autres clubs au Québec se sont entraînés depuis longtemps et nous, ça fait à peu près quatre jours qu'on ne rame pas. C'est sûr que ça va causer quelques ajustements , analyse Daphnée Champagne.

La rampe d'accès à la rivière Magog est fermée.

Des jeunes du Club nautique de Sherbrooke se désolent de ne pas pouvoir ramer sur la rivière Magog en raison des interdictions de navigation.

Le camp du Club nautique de Sherbrooke doit composer avec la mauvaise météo.

À la veille d'une importance compétition, les membres du Club nautique de Sherbrooke ne peuvent se pratiquer.

Au total, 336 enfants sont inscrits au camp de jour du Club nautique de Sherbrooke cet été. Les 42 qui l'ont fréquenté cette semaine ne sont allés sur l'eau que lundi. Et l'activité a causé son lot de problèmes. C'est sûr que les jeunes, il a fallu qu'on aille les chercher en bateau à moteur parce que le courant était trop fort. Ils n'étaient pas capables de revenir au Club. Moi, ça fait 12 ans que je rame ici et je n'ai jamais vu du courant comme ça. C'est vraiment exceptionnel comme situation , explique la responsable, Clara Ugland.

Cette dernière soutient que ce n'est pas tant le niveau de l'eau qui cause des difficultés, mais le débit. C'est vraiment au niveau du courant que c'est vraiment plus fort que d'habitude. À Sherbrooke, on est vraiment reconnu pour avoir une eau tellement calme, flat water comme on dit. Comme c'est là, ce n'est vraiment pas ça qu'on observe.

Sans oublier que la qualité de l'eau est mauvaise. Toutes des raisons qui ont incité les autorités de la ville de Sherbrooke à fermer la plage du parc Lucien-Blanchard.

Comme alternative, les athlètes s'entrainement en dehors de l'eau. Les jeunes sautent. Ils courent, mais reste que ce n'est pas comme de ramer dans l'eau. Sans compter que faire l'équipe du Québec est un objectif important pour ces jeunes athlètes. On ne développe pas les mêmes muscles parce que sur l'eau, c'est vraiment un sentiment unique. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas copier sur la terre , soutient Julien Pomerleau.

Je ressens un peu le stress de mes athlètes, mais j'essaie de les rassurer et leur expliquer qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je les comprends d'être stressés.

Avec les informations de Jean Arel