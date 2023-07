Près de 1000 francophones ont quitté le Manitoba pour d’autres provinces en 5 ans

En cinq ans, le Manitoba a perdu 900 personnes ayant le français comme seule première langue officielle parlée au profit d’autres provinces, soit un record en 30 ans, selon Statistique Canada.

De 2016 à 2021, 1215 personnes ayant le français comme seule première langue officielle parlée se sont installées au Manitoba en provenance d’une autre province [contre] 2115 personnes [qui] ont quitté cette province durant la même période , indique l'agence fédérale dans son dernier bulletin concernant les faits saillants sur la langue française au Manitoba (Nouvelle fenêtre) tirés du dernier recensement.

Parmi les gens qui ont quitté le Manitoba, 39,5 % se sont installés au Québec et 25,3 % en Ontario. L’Alberta arrive en 3e position (13,5 %) et la Colombie-Britannique est 4e (11,4 %).

Les départs sont généralement liés à l'emploi ou à des raisons familiales, comme des gens qui veulent se rapprocher de leur famille , explique Nicolas Auclair, analyste au programme de la statistique linguistique à Statistique Canada.

Un nombre record en 30 ans

Cela fait des décennies que le Manitoba perd des habitants au profit d’autres provinces, la croissance démographique de la province reposant essentiellement sur l’immigration.

En moyenne, 18 630 personnes ont quitté le Manitoba tous les cinq ans au cours des 30 dernières années. Or, cette tendance s’est accélérée entre 2016 et 2021 avec 24 980 départs, note Nicolas Auclair.

Un phénomène qui se retrouve aussi parmi la population francophone. La perte de 900 personnes est cependant la plus grande des 30 dernières années , relève l’analyste. Cela représente 6,2 % des Manitobains ayant le français comme seule première langue officielle parlée.

La perte moyenne est de 620 personnes par période de 5 ans. Entre 2011 et 2016, le solde était négatif de 255 personnes et entre 2006 et 2011, on était à [une diminution de] 770 , donne-t-il en exemple.

Ce taux est sensiblement plus élevé lorsqu’on s’attarde aux personnes dont la langue parlée le plus souvent à la maison est le français : il monte alors à 9,1 %, soit 1190 personnes, détaille Nicolas Auclair. Ça, c'est seulement les réponses uniques, donc ça va exclure les personnes qui vont parler le français ou l'anglais le plus souvent à la maison , précise l’analyste.

L’ampleur des départs potentiellement sous-estimée

Malgré ces chiffres, l’ampleur de la migration des francophones vers d’autres provinces pourrait être encore plus importante.

Il y a une sous-estimation de beaucoup de déménagements et de la mobilité, même si les données couvrent une vaste majorité de la population , reconnaît l’analyste de Statistique Canada.

Si les données statistiques prennent en compte aussi bien les citoyens, les immigrants temporaires et les résidents permanents, elles ne calculeront pas les personnes qui sont arrivées, par exemple, après 2016 et reparties du Manitoba avant 2021.

Contactés à ce sujet, ni l’Accueil francophone ni le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, deux organismes qui supervisent notamment l’accueil et le suivi des immigrants francophones au Manitoba, n’ont souhaité commenter.

De son côté, une porte-parole du ministre du Travail et de l’Immigration a déclaré par courriel que la province reste concentrée sur l'augmentation du nombre total de travailleurs qualifiés et d'entrepreneurs qui réussissent à s'établir au Manitoba pour répondre aux besoins économiques et démographiques de la province .

Faisant référence au Programme des candidats du Manitoba, elle rappelle son importance pour l’immigration francophone pour soutenir la croissance et la vitalité continues des communautés francophones du Manitoba .

Elle ajoute aussi que le Conseil consultatif sur l'immigration économique et l'établissement, qui doit mettre en œuvre les recommandations du Conseil sur l’immigration économique, s’efforcera d'améliorer et de renforcer la rétention des nouveaux arrivants au Manitoba .

74 % des francophones sont nés au Manitoba

Par ailleurs, le Manitoba se démarque par le fait que la majorité des francophones qui y habitaient en 2021 étaient nés dans la province.

Environ 74 %, soit 3 résidents sur 4 ayant le français comme seule première langue officielle parlée y sont nés , selon Statistique Canada.

C’est assez distinct, car c’est très élevé , relève Nicolas Auclair.