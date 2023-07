Une vingtaine d'individus ont été interpellés le 10 juillet dans le secteur de Blanc-Sablon, en Basse-Côte-Nord, lors de deux importantes opérations anti-braconnage. Celles-ci ont permis de saisir des filets de pêche et d'interpeller des individus qui auraient chassé illégalement des orignaux.

L'opération Démaillage a permis de soutirer 24 filets à saumon et à truite de mer, tendus dans les eaux du Saint-Laurent. Elle a été menée par des agents de la Protection de la faune du Québec et de Pêche et Océans Canada.

Certains individus pris au fait dans l'opération Démaillage ont aussi été interpellés dans l'opération Moosehead. On reproche aux suspects d'avoir chassé illégalement au moins cinq orignaux.

Pour l’instant, aucune accusation n’est portée contre les présumés braconniers et les enquêtes se poursuivent. Certaines personnes interpellées seraient également des récidivistes en matière de chasse et de pêche illégales, selon la Protection de la faune.

Aide du public

Ces opérations sont le résultat de longues enquêtes menées par les agents de la Protection de la faune dès 2018.

Le porte-parole pour la Protection de la faune, le sergent Raphaël Limet, souligne que la collaboration du public a été essentielle.

Le public, c'est les yeux et les oreilles de la Protection de la Faune sur le territoire, surtout lorsqu'il s'agit d'un secteur comme celui-là qui est reculé et qui n'a pas beaucoup d'accès

Le sergent Raphaël Limet invite la population à communiquer auprès des agents de la Protection de la faune toute information en lien avec des activités de braconnage. Il ajoute que les informations ainsi reçues sont confidentielles.

Amendes salées

S’ils sont reconnus coupables de braconnage, les pêcheurs s’exposent à des amendes pouvant atteindre 1000 dollars par jour pour chaque filet tendu.

Quant à eux, les chasseurs font face à des amendes qui pourraient atteindre 60 000 dollars et leur permis de chasse pourrait être annulé pour deux ans.