Vacances de la construction : la SQ plus présente sur les routes

Avec l'arrivée des vacances de la construction, la circulation sera plus dense dans la région et ailleurs dans la province. La Sûreté du Québec (SQ) entend faire sentir davantage sa présence sur les routes.

Selon le corps policier, quelques comportements problématiques sont à l'origine de la plupart des collisions graves et ils feront donc l'objet d'une surveillance accrue.

La SQ cite notamment la conduite avec les facultés affaiblies, la vitesse excessive et les distractions au volant comme l'utilisation d'un téléphone.

On dit aux gens d'être prudents, même si c'est les vacances, parce que plus particulièrement dans ces deux semaines là, il y a plus de gens sur le réseau routier, donc plus d'automobilistes. L'année dernière, on a quand même eu 12 personnes qui ont perdu la vie lors des vacances de la construction , a indiqué la porte-parole de la SQ Catherine Bernard.