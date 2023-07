La Côte-Nord pleine d’espoir en vue des 57e Jeux du Québec, à Rimouski

La délégation de la Côte-Nord aux Jeux du Québec a pris la route vendredi matin. Direction : Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, afin de tenter de mettre la main sur des médailles. Les jeunes athlètes assisteront vendredi soir à la cérémonie d'ouverture de l'événement, avant le début des compétitions, samedi.

La cérémonie d'ouverture est un moment important des Jeux, selon le chef de la délégation nord-côtière et directeur général adjoint et agent de développement pour Loisir et sport Côte-Nord, Philippe Lebreux.

Pour certains jeunes, c'est leur plus gros événement sportif multisport qu’ils vont vivre, donc ils ont vraiment hâte de vivre ça. Puis de rencontrer des gens d'autres régions, d'autres disciplines sportives.

Les Jeux du Québec peuvent également être bénéfiques pour les athlètes qui apprivoisent le milieu compétitif, estime celui qui est aussi chef de mission de la délégation de la Côte-Nord.

À lire aussi : Coup d’envoi de la 57e finale des Jeux du Québec

Des fois, on est habitué d'être toujours avec nos championnats provinciaux, nos disciplines. Donc on connaît ces gens-là et cette réalité-là, alors que là on va vraiment pouvoir découvrir différents sports , ajoute Philippe Lebreux.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Lebreux, chef de mission pour la délégation de la Côte-Nord en vue des Jeux du Québec de Rimouski Photo : Radio-Canada

Des disciplines à surveiller

Selon lui, l'athlétisme, le volley-ball, le vélo de montagne ou encore le golf font partie des disciplines à surveiller pour la Côte-Nord.

On a la chance d'avoir des athlètes qui vont être de retour de notre édition de l'an dernier, donc des médaillés. Entre autres, notre porte-drapeau qui était en athlétisme l'an dernier, qui va faire les mêmes épreuves cette année , explique Philippe Lebreux.

167 athlètes font partie de la délégation nord-côtière cette année à Rimouski. Au total, plus de 3500 jeunes participent aux compétitions.

Les épreuves sportives débuteront samedi. Jusqu’au 29 juillet, les athlètes croiseront le fer dans 19 disciplines, réparties dans deux blocs de compétitions.