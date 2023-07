Nickel : Québec pressé de réviser la norme après un avis « préoccupant »

Le gouvernement du Québec doit refaire ses devoirs et faire marche arrière sur l'assouplissement de la norme de nickel émis dans l'air ambiant, plaide le Conseil de quartier Vieux-Limoilou. Une sortie qui survient alors que l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) conclut qu'il est impossible, faute de données, de déterminer la toxicité de la pentlandite, un sulfure de fer et de nickel présent dans l'air de la capitale.

Radio-Canada rapportait vendredi que l' INSPQ avait récemment produit un avis concernant la pentlandite, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette forme de nickel est transbordée par la compagnie Glencore au port de Québec, dans le secteur Beauport.

Conclusion : il est impossible d'en évaluer la dangerosité pour la santé humaine.

Pour produire leur avis, les experts de l'Institut ont procédé à une revue de la littérature scientifique sur la pentlandite, des fiches toxicologiques disponibles à ce jour et de l'ensemble des documents déposés au comité sur l’élaboration de la norme nickel, lequel avait été formé par le gouvernement du Québec en 2016.

Révision demandée

Ce comité, notamment pour des raisons économiques, a recommandé d'augmenter le seuil quotidien de 14 nanogrammes par mètre cube d'air à 70 nanogrammes, soit cinq fois plus. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a aussi imposé une norme annuelle moyenne à 20 nanogrammes par mètre cube. Ces nouvelles normes sont entrées en vigueur en avril 2022.

Selon Raymond Poirier, président du conseil de quartier Vieux-Limoilou, les constats de l' INSPQ devraient militer pour une révision de la norme d'émission de nickel dans l'air ambiant. L'incertitude entourant la pentlandite s'ajoute selon lui à une série d'avis allant à l'encontre de la position gouvernementale.

Raymond Poirier demande au gouvernement du Québec de prendre acte des nouveaux avis sur le nickel, dont celui sur la pentlandite, et de revenir à la norme de nickel dans l'air ambiant qui existait avant l'assouplissement de l'an dernier. Photo : Radio-Canada

Il rappelle d'emblée que les directions régionales de santé publique s'étaient toutes opposées à l'assouplissement de la norme. Voilà que l' INSPQ invite à la prudence au sujet de la toxicité de la pentlandite.

Il faudrait que la direction nationale reconnaisse que son avis est de moins en moins basé sur l'ensemble de la documentation scientifique , lance Raymond Poirier. De plus en plus d'acteurs branchés à son réseau lui disent que ses assises scientifiques ne sont pas nécessairement valides.

M. Poirier presse en particulier la Direction générale de santé publique du Québec, et donc nationale, de s'amender et de réévaluer les risques des émissions de nickel sur la santé. Je pense qu'il faudrait que le directeur national de santé publique se récuse.

La qualité de l'air en Basse-Ville de Québec est un enjeu depuis plusieurs années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Selon le Conseil de quartier Vieux-Limoilou, il revient aux autorités de santé publique de rappeler le gouvernement à l'ordre. Je pense qu'il faudrait qu'ils disent qu'en regard des avis qui se sont additionnés depuis la proposition de réviser la norme, on recommande au gouvernement de revenir sur a décision et au minimum de revenir à la norme où elle était avant, à 14 nanogrammes.

Manque de données

Outre le Conseil de quartier Vieux-Limoilou, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement avait aussi manifesté son inquiétude au sujet de la pentlandite.

Dans un mémoire déposé l'an dernier, l'association rappelait que la valeur guide recommandée pour les sulfures de nickel, selon l'Organisation mondiale de la santé, était une moyenne annuelle de 3 nanogrammes par mètre cube d'air.

La moyenne de 20 nanogrammes, comme celle du Québec, est recommandée pour des composés de nickel sulfatés, dont on croit la toxicité moins élevée. L'association soutient que la norme annuelle de 20 nanogrammes ne peut donc pas s'appliquer si la pentlandite est la forme dominante de nickel dans l'air .

À l'hiver 2022, le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique du Québec, avait d'abord écarté une analyse de la pentlandite, avant de finalement accepter de consulter le mémoire de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. (Photo d'archives) Sur la photo: (Gauche à droite) Luc Boileau. Le 07 Juillet 2022 2022/07/07 Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En plus de ne pas connaître avec certitude les risques associés à la pentlandite, l' INSPQ ne peut non plus se prononcer, dans son avis, sur sa concentration dans les particules fines de la Basse-Ville. À l'heure actuelle, le gouvernement sait que du nickel s'est retrouvé dans ses stations de mesure de la qualité de l'air, mais en ignore la forme.

La spéciation du nickel présent en faible concentration dans les PM2,5 des échantillons d’air mesurés à la station Vieux-Limoilou n'est pas documentée , indique l' INSPQ. Ainsi, l'exposition à la pentlandite par l'entremise des particules inhalables PM2,5 est incertaine et ne peut être exclue.

De la pentlandite transige par le port de Québec en provenance de la mine Raglan, au Nunavik. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Les PM2,5 sont considérées comme étant les plus nocives. Plus petites, elles peuvent se retrouver plus profondément dans l'arbre pulmonaire des personnes, posant ainsi un risque pour la santé humaine selon les substances qui les composent.

Chose certaine, de la pentlandite a été détectée dans l'air de la Basse-Ville dans les particules en suspension totales, selon une étude réalisée par le ministère de l'Environnement en 2013.

Québec maintient le cap

Le gouvernement du Québec, malgré ce nouvel avis et les différentes pressions reçues ces derniers mois, ne changera pas de cap. D'abord, le MSSS ferme carrément la porte à une révision de la norme de nickel dans l'air ambiant.

La norme ayant été établie de façon prudente, selon des méthodologies reconnues qui tiennent compte de la toxicité de l’ensemble des formes de nickel, le MSSS n’a pas l’intention de recommander une nouvelle révision de celle-ci , a réagi le gouvernement par écrit.

Même son de cloche du côté du cabinet du ministre de l'Environnement, Benoit Charette. Les normes sur la qualité de l’atmosphère pour le nickel ont été établies de manière prudente en fonction des méthodologies reconnues. Ces normes prennent en compte toutes les formes de nickel, notamment la pentlandite, pouvant être présentes dans l’air , a indiqué son attaché de presse vendredi.