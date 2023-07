Depuis près de 20 ans, la cheffe originaire du Bic, Colombe St-Pierre, valorise les produits locaux de la mer et de la terre de la région du Bas-Saint-Laurent. Son restaurant gastronomique Chez Saint-Pierre a fait sa renommée. Nos reportages d’archives reviennent sur la philosophie qui anime cette femme énergique et ingénieuse.

En 2004, Colombe St-Pierre ouvre son restaurant Chez Saint-Pierre au Bic. Dès le départ, son menu fait honneur à l’agriculture de son coin de pays.

Sur le menu, il y a 90 % des produits qui sont d’ici.

En octobre 2006, une équipe de La semaine verte rencontre la jeune cheffe qui leur fait découvrir une cuisine basée sur le lien entre l’agriculteur et le restaurateur.

7:26 Reportage de Rachel Brillant et de Bernard Laroche qui présente la cheffe Colombe Saint-Pierre. Il est question du lien qu’elle entretient avec les producteurs locaux dans le Bas-Saint-Laurent.

Le lien ne semble pas difficile à établir avec cette pimpante fille du Bas-Saint-Laurent qui trouve des idées à mettre à son menu au fur et à mesure que les producteurs viennent lui présenter leurs produits.

Colombe St-Pierre accueille tous ses producteurs comme des amis. Leur relation d’affaire se base sur la fidélité et la confiance.

Le respect de leurs productions agricoles est absolu. Agriculteurs, éleveurs et restaurateurs font avec ce que la nature leur donne.

J’avais fait des voyages gastronomiques et ce qui était intéressant au niveau culinaire c’était d’arriver dans un endroit et de voir les gens qui te montraient ce qui venait de chez eux. Je me demandais, chez nous c’est quoi? C’est un travail qu’au Québec on est en train de faire.

Colombe St-Pierre, c’est aussi la mise en valeur des ressources aux abords et à l’intérieur du fleuve Saint-Laurent. Des trésors trop peu connus localement selon elle.

2:36 Extrait de reportage de Johane Despins qui rencontre la cheffe Colombe Saint-Pierre qui lui parle des herbes marines que l’on peut retrouver sur les battures du Saint-Laurent.

Le 7 juillet 2012 à L’épicerie, c’est au tour de l’animatrice Johane Despins de rencontrer la cheffe qui lui présente quelques perles gustatives que l’on retrouve le long du fleuve.

Persil de mer, épinard de mer, salicorne… des herbes dont Colombe St-Pierre s’empare dès qu’elles apparaissent le long du Saint-Laurent. La cheffe les qualifie d’extrêmement aromatiques.

C’est comme si tu prenais une petite gorgée de fleuve finalement , lance-t-elle moqueuse.

Dans le reportage, la cheffe concocte d’abord une huile de persil de mer qu’elle utilise ensuite pour monter sa mayonnaise. La mayonnaise d’une belle teinte verte viendra agrémenter un frais rouleau de printemps farci de crabe.

En 2018, Colombe Saint-Pierre se voit remettre le titre de chef de l’année lors du gala des Lauriers de la gastronomie.

En 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, elle est contrainte, comme tous les restaurateurs, à fermer son établissement Chez Saint-Pierre temporairement.

Elle ouvre alors une première Cantine côtière au Bic. L’épicerie rencontre de nouveau la célèbre cheffe au cœur de l’été 2021.

3:14 Reportage de la journaliste Julie Perreault qui rencontre la cheffe Colombe St-Pierre qui lui parle de sa cantine. Réalisation : Éric Barbeau

La première cantine de Colombe St-Pierre avait élu domicile à l’intérieur de conteneurs dans le stationnement de l’Église au Bic, mais des règlements municipaux de zonage ont obligé la cheffe et son équipe à plier bagage.

La Cantine côtière est déménagée depuis pour trouver refuge à Saint-Fabien-sur-mer.

Le lieu est apprécié des visiteurs qui sont plus nombreux à pouvoir goûter la gastronomie régionale.

Ça me fait plaisir aussi de le faire parce que beaucoup de gens m’ont dit : enfin on peut venir manger chez vous.

En 2021, la cheffe lance le projet La table ronde en s’unissant à une trentaine d’autres chefs cuisiniers pour faire rayonner la gastronomie québécoise et renforcer la cohésion des circuits courts et les chaînes d’approvisionnement.

Elle en parle avec Gérald Filion à Zone Économie le 25 avril 2022.

6:12 Zone économie, 25 avril 2022

L’objectif est de stimuler la production et l’achat de produits québécois. Par exemple, l’oursin, les huîtres et le thon rouge sont parmi les produits québécois que le collectif souhaiterait mettre en valeur.

La cheffe voudrait la possibilité d’obtenir un plus grand accès aux ressources maritimes. Un combat qu’elle mène depuis ses tous débuts.

L’animateur aborde également sa participation à l’émission Les chefs sur les ondes d'Ici télé, où elle est mentore lors de la 11e saison.

La relève devient la clé pour le futur de nos industries. Nous sommes en pénurie et c’est un problème extrêmement urgent en ce moment.

Colombe St-Pierre est également porte-parole pour le collectif Mange ton Saint-Laurent qui regroupe « des chercheurs, des chefs, des artistes, des professionnels de la santé et des entrepreneurs qui souhaitent que les Québécoises et Québécois découvrent et s’approprient les ressources comestibles du fleuve, de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent ».

Ce que l’on veut quand on visite un territoire c’est s’imprégner de cette région-là. C’est une question d’identité et de fierté.