C'est ce vendredi que commencent les vacances de la construction au Québec. Environ 80 % des 192 000 travailleurs de l’industrie, dont 8300 provenant de l'Estrie, obtiendront leur congé dès midi, et ce, jusqu'au 5 août.

Au Québec, les employeurs versent mensuellement à la Commission de la construction du Québec (CCQ) les indemnités pour les jours fériés chômés et les vacances qui représentent 13 % du salaire gagné par les travailleurs, selon les conventions collectives en vigueur.

Au total, les vacances de la construction représentent 617 millions de dollars en indemnité à l'échelle du Québec et 24 millions de dollars pour la région de l’Estrie, selon la CCQ .

En Estrie, il s’agit d’une hausse de 3 millions de dollars par rapport à l’année dernière, indique Marie-Noëlle Deblois, conseillère affaires publiques de la Commission de la construction du Québec.

En 2022, on est à des niveaux historiques où plus de 210 millions d’heures ont été enregistrées dans la province. En Estrie, on parle de 8 millions d’heures travaillées. C’est une hausse de 12 %

Les nombreux investissements de la part du gouvernement provincial, notamment en génie civil et sur la voirie, expliquent notamment cette hausse, selon elle. Il y a également eu les investissements au CHUS et la réfection du manège militaire. De gros projets qui font travailler l’industrie , indique la représentante du CCQ .

La construction touchée par la pénurie de main-d’oeuvre

Au total, plus de 600 nouveaux travailleurs ont rejoint le milieu de la construction en Estrie. À l’échelle de la province, ils ont été 20 000 pour la même période. Malgré ces chiffres, le milieu de la construction est néanmoins touché par la pénurie de main-d’œuvre. La demande est très forte. On peine à combler les besoins et répondre à la demande , explique Marie-Noëlle Deblois.

Pour pallier cette pénurie, les nouveaux travailleurs n’ont pas à avoir un diplôme dans le domaine. Une décision qui a été prise cette année. Le CCQ estime qu’environ 11 000 postes sont à pourvoir dans le milieu de la construction à la grandeur de la province en 2023. Certains entrepreneurs ont dû refuser certains projets parce qu’ils n’arrivaient pas à embaucher , fait-elle savoir.

Marie-Noëlle Deblois souligne que ces vacances de la construction sont obligatoires pour l'ensemble de l'industrie. Les travaux liés, par exemple, à la voirie et ceux effectués dans les écoles peuvent toutefois être maintenus.