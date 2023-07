Les sauterelles, le casse-tête des agriculteurs saskatchewanais

Après la sécheresse et la chaleur, les producteurs de certaines régions du sud de la Saskatchewan doivent maintenant faire face à une infestation de sauterelles. Une situation qui aurait été favorisée par les conditions climatiques enregistrées au cours des dernières semaines.

Ce sont les exploitations agricoles du centre-sud, du sud-ouest et du sud-est de la province qui ont été parmi les plus touchées, selon le rapport sur les cultures publié jeudi. Il indique que seuls 10 des 1134 sites analysés ont signalé l'absence de sauterelles.

La situation est si grave que la municipalité de Dundurn a dû déclarer l'état de « catastrophe agricole » en raison de la sécheresse et de ses impacts.

En ce qui concerne le bétail, nous avons dû parcourir nos pâturages beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et certaines choses que nous essayions de sauver ont été détruites par les sauterelles avant que je puisse y mettre du bétail , déplore l'éleveur et sous-préfet de Dundurn, Ben Wilson.

Les gouvernements provincial et fédéral procèdent actuellement à une évaluation dans le cadre du programme Agri-relance afin de déterminer comment venir financièrement en aide aux producteurs touchés.

D'après le professeur de sciences de l'environnement à l'Université de Lethbridge, Dan Johnson, le temps chaud et sec serait le facteur le plus important ayant favorisé l'augmentation des sauterelles.

Il serait toutefois trop tard dans la saison pour que l'humidité permette de se débarrasser des insectes nuisibles cette année, souligne-t-il.

Les petits qui ont éclos ne peuvent pas supporter physiquement l'humidité, donc ils ne grandissent pas et peuvent être attaqués par des maladies. Mais une fois qu'ils ont atteint le stade où ils se trouvent actuellement, ils ont une couche cireuse et ils peuvent se blottir dans l'herbe et attendre la fin de la pluie , explique M. Johnson.

Ce dernier recommande aux agriculteurs de surveiller les endroits où les insectes pondent leurs œufs en août et en septembre.

[Les producteurs] peuvent ainsi savoir où chercher au printemps pour l'éclosion. L'information au printemps est vraiment importante, car si l'éclosion est longue, très longue, cela peut être un problème , précise Dan Johnson.

Ouvrir en mode plein écran La chaleur a favorisé la progression rapide de la récolte des foins. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Malgré les inconvénients, le temps chaud a permis aux champs de fleurir dans la plupart des régions de la province. La chaleur a aussi favorisé la progression rapide de la récolte des foins, avec seulement 13 % de la première coupe encore debout et 71 % mise en balles ou ensilée.

La province rappelle aux producteurs, en particulier à ceux qui sont confrontés à des conditions de sécheresse, que la ligne d'aide téléphonique pour les agriculteurs, la Farm Stress Line, peut leur apporter son soutien.