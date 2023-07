L’état de la route 11 entre Charlo et Eel River Crossing inquiète des élus municipaux et des automobilistes de la région. Selon le maire de Baie-des-Hérons, d’importants trous s’accumulent sur quelques kilomètres et le colmatage de ceux-ci n’est tout simplement plus une option.

Comme de nombreux automobilistes, Normand Pelletier emprunte la route 11 régulièrement. De nombreux nids-de-poule ont dû être réparés au printemps et certains se sont détériorés depuis.

Normand Pelletier, maire de Baie-des-Hérons (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Selon le maire, l’état de la route est alarmant et des sections de la route 11 doivent tout simplement être refaites, entre Charlo et Eel River Crossing.

Après avoir contacté le ministère des Transports, il apprend qu’aucun fond n’a été réservé pour la réfection de la route 11 dans cette région, ce qu’il trouve déplorable.

C’est affreux, il n’a plus d’asphalte vraiment!

On a été avisé que c'était pas dans leur budget pour cette année, et qu'ils s’attendaient seulement de colmater les trous le mieux qu'ils pouvaient, mais j’ai bien peur que ce colmatage-là ne fera même pas la job pour cet été, même cet hiver , explique Normand Pelletier.

Il ajoute qu’en pleine saison touristique, le sujet fait jaser. Il craint que des accidents surviennent et que la sécurité des automobilistes soit en jeu.

Le chemin se détériore beaucoup plus rapidement que dans d’autres régions de la province, veut veut pas, on est dans le nord de la province, les quatre saisons sont très dures, surtout l’hiver et le printemps, les chemins mangent une claque.

Radio-Canada Acadie a demandé des explications au ministère des Transports et de l'Infrastructure et attendait toujours une réponse vendredi en fin d'après-midi.

L'état de la route 11 se détériore entre Charlo et Eel River Crossing, affirme le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L’état de la route 11 a souvent fait l’objet de critiques par les citoyens du Restigouche qui demandent aussi que des clôtures à originaux soient installées. Le maire Normand Pelletier réitère que les élus municipaux travaillent toujours à faire pression sur le gouvernement en ce sens.

Non seulement faut que tu te concentres à regarder, faire certain qu’il y a un original qui ne nous court pas dans le visage, mais faut que tu mijotes pour pas frapper les trous dans le chemin, c'est difficile de garder ta concentration sur ta conduite , lance le maire.

D’après les informations de Serge Bouchard