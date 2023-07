Les températures extrêmes influencent le tourisme, selon des spécialistes du milieu

Alors que les États-Unis et l'Europe sont confrontés à des températures dangereusement élevées, des intervenants du milieu touristique de Calgary affirment que les événements météorologiques influencent déjà les projets de vacances de certains Albertains.

Les températures en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen dépasseront les 40 °C pendant plusieurs jours cette semaine, alors que la vague de chaleur s'intensifie , a déclaré l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Des destinations touristiques populaires comme l'Espagne, l'Italie, la Californie et l'Arizona font partie des zones touchées par la chaleur extrême.

Selon Sarah Halprin, agente de voyage à Calgary, de nombreux retraités intéressés par les croisières délaissent les destinations tropicales au profit d'endroits comme l'Alaska et la Suède.

Les personnes âgées, celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, se rendent compte qu'il n'est plus très sûr pour elles d'aller dans des climats chauds. Il y a donc beaucoup plus d'intérêt pour des endroits comme l'Islande et ce genre d'endroit , a-t-elle déclaré.

Joe Pavelka est professeur d'écotourisme à l'Université Mount Royal de Calgary et étudie également les motivations des touristes. Il souligne que si les vagues de chaleur se poursuivent, elles pourraient pousser les gens à renoncer aux saisons de voyage les plus intenses, en particulier ceux dont la santé est en jeu.

Joe Pavelka, professeur d'écotourisme à l'Université Mount Royal, explique que ceux qui choisissent une destination extrêmement chaude risquent de trouver leurs vacances moins agréables.

Toutefois, il remarque que si les retraités peuvent choisir où et quand ils voyagent, certains parents qui travaillent et dont le temps de vacances est limité et soumis aux vacances scolaires pourraient ne pas disposer de cette flexibilité.

Il ajoute que de choisir des destinations extrêmement chaudes pourrait faire en sorte qu'il est plus difficile de profiter de ses vacances.

En fait, ce n'est pas différent d'aller dans une station balnéaire au Mexique et d'avoir de la pluie pendant toute la semaine. Nous avons ces vagues de chaleur qui, je pense, ont un impact direct sur la satisfaction psychologique du visiteur.

Tout devient difficile. Il faut ajouter à cela cette chaleur extrême que beaucoup de gens ne peuvent pas éviter. Si vous êtes dehors pendant quatre ou cinq heures, si vous attendez votre train, si vous attendez un moyen de transport, tout ce que vous faites devient encore plus difficile , ajoute-t-il.

Lesley Keyter, une agente de voyages de Calgary connue sous le nom de « The Travel Lady », affirme voir de plus en plus de Calgariens poser des questions sur la météo lorsqu'il s'agit de leurs projets de voyage.

Les gens en sont certainement conscients, car il n'est pas très amusant de se promener quelque part sous une chaleur torride , dit-elle.

Selon l'agente de voyage Lesley Keyter, il sera difficile d'arrêter l'engouement pour les vacances en Europe.

Mais elle ajoute que de nombreux Calgariens sont intéressés par les voyages en Europe et que, personnellement, elle n'a pas constaté de ralentissement de la demande.

Je pense qu'il sera très difficile d'arrêter la vague actuelle de voyages. Nous avons été inondés de gens qui veulent voyager à la dernière minute en Europe, en Italie, en Grèce, en Espagne. Ces demandes ne semblent pas avoir ralenti, même si nous voyons à la télévision des conditions de chaleur épouvantables , souligne-t-elle.

Le conseil de Lesley Keyter à ceux qui voyagent au milieu d'une vague de chaleur est d'adapter leurs visites touristiques aux températures extrêmes. Selon elle, il est préférable de faire du tourisme à l'extérieur tôt le matin et de réserver les musées et galeries d'art climatisés pour les heures les plus chaudes de la journée.

D'après les informations de Jade Markus