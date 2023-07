Coup d’envoi du dernier festival Terre Ferme

Après 15 ans d'existence, c'est ce vendredi que le dernier festival Terre Ferme débute à la ferme biologique de la famille Campagne, près de Willow Bunch, en Saskatchewan.

Depuis 2008, la famille fransaskoise organise annuellement un rassemblement qui accueille les francophones et francophiles de la province, proposant de nombreux spectacles musicaux, mais aussi divers ateliers tant liés aux arts qu'à l'agriculture biologique.

On a de nouveaux projets qu'on veut accomplir et on a pensé qu’il est temps de passer à une autre façon d'exprimer , expliquait en mars dernier l'une des co-organisatrices du festival, Suzanne Campagne.

À quelques heures du début des festivités, Aline Campagne, également co-organisatrice, affirme que les préparatifs progressent de manière satisfaisante et que le site est prêt à accueillir les festivaliers.

On est plutôt calme parce que des choses sont bien en main ici. Les chapiteaux sont érigés et les systèmes de son sont bien installés , explique-t-elle lors de son passage à l’émission Point du Jour.

Cette année, le festival peut compter sur un grand nombre de bénévoles, se réjouit Aline Campagne. Une aide qui sera la bienvenue puisque plus de 250 billets ont déjà trouvé preneur.

Nous avons déjà plus de 80 réservations pour des véhicules et des tentes pour des gens qui vont faire du camping. On a déjà eu des repas pour 30 à 40 personnes , relate Aline Campagne.

La famille est ici, tout le monde est là depuis quelques jours. Ce sont de bons moments qu’on passe ensemble malgré le fait que faire un festival est un travail difficile.

Une programmation pour tous les goûts

La première soirée de festivités débutera avec le spectacle Chanson qui t’aime, qu’on aime où seront revisitées les chansons des dernières décennies.

Ce sont surtout les reprises des chansons de toute sorte de [notre jeunesse], entre les années 1960 et 1990 , explique Aline Campagne. Tout ça sera présenté avec humour. C’est un spectacle qui durera à peu près deux heures. On invite tous les artistes à venir et à présenter quelque chose.

Samedi, pendant la journée, divers ateliers seront offerts aux festivaliers.

Mon frère, Paul Campagne, va aussi présenter l’histoire de la famille et du festival. Un agriculteur va nous rejoindre. On fera également des exercices guidés, comme le yoga , souligne la co-organisatrice.

De nombreux artistes, tant de la Saskatchewan que du Manitoba, monteront sur scène samedi soir. Parmi ces derniers, on retrouve, entre autres, Alexis Normand, Andrina Turenne, Wally Landreth et Véronique Boissonneault.

Le festival Terre Ferme prendra fin dimanche.

Avec les informations d’Emeline Riffenach