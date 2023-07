Élections générales : un été chaud pour la gauche espagnole

VALENCE, Espagne – Une scène derrière laquelle se trouve un grand aquarium. L’endroit est inusité pour tenir un rassemblement électoral, mais il a l’avantage d’être climatisé en cette période où l’Espagne traverse une vague de chaleur.

De passage à Valence, la troisième ville d’Espagne, Alberto Freijoo, le candidat du Parti populaire, la principale force de droite d’Espagne, en profite d’ailleurs pour promettre d’interdire les campagnes électorales en juillet et août s’il obtient le pouvoir.

Au-delà de l’enjeu de la température, cet événement, l’un des derniers du sprint électoral, est consacré au duel qui oppose le candidat de la droite au premier ministre sortant de gauche.

Cinq années de dettes, cinq années de déficits , lance-t-il, devant ses partisans, pour s’attaquer au bilan du premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, qui dirige notamment avec un parti de gauche radicale et qui a accédé au pouvoir grâce à l'appui d'une formation indépendantiste.

Ouvrir en mode plein écran Le Parti populaire a tenu l'un de ses rassemblements dans un centre océanographique à Valence. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Ce scrutin, déclenché par le premier ministre socialiste après un revers de son parti et une montée de la droite et de l’extrême droite lors des élections régionales et locales de mai, s’annonce serré.

Pourtant, devant ses partisans, le candidat du Parti populaire semble optimiste, et avec raison : les sondages mettent sa formation devant les socialistes dans les intentions de vote. Toutefois, la formation d’un éventuel gouvernement majoritaire semble hors de portée.

Depuis le début de la campagne, une question s’impose donc : si elle l’emporte, la droite formera-t-elle une coalition avec Vox, le parti d’extrême droite?

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre sortant Pedro Sanchez et son adversaire Alberto Feijoo se sont affrontés dans le cadre d'un débat télévisé. Photo : Reuters / JUAN MEDINA

Vox, comme Pedro Sanchez, a pour objectif que le Parti populaire ne forme pas de majorité , a déclaré Alberto Feijoo, dans sa seule référence à la formation d’extrême droite pendant son discours à Valence.

Parmi ses partisans, certains préfèrent répondre indirectement à la question.

Nous aurons un gouvernement du Parti populaire qui dirigera seul , lance par exemple Manuel. Non loin, Noemi y va d’une réponse optimiste : Je pense que nous aurons le résultat que nous espérons .

Le précédent de Valence

Pourtant, l’idée d’une coalition a déjà été acceptée par certains membres du parti. Dans la salle où se déroule le rassemblement se trouve le dirigeant local du Parti populaire, qui vient tout juste de sceller une alliance avec Vox pour former le gouvernement de Valence à la suite des élections régionales de mai.

Ouvrir en mode plein écran Le centre de Valence en Espagne, dont la région est dirigée par une coalition formée par la droite et l'extrême droite. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Pour les troupes socialistes du premier ministre Pedro Sanchez, cette coalition est la preuve que le scénario pourrait se reproduire à l’échelle nationale.

Le Parti populaire a démontré qu’il n’a aucun problème à faire un pacte avec Vox. Ce qui est encore pire, c’est qu’ils ont même adopté une partie de leur discours idéologique , dit Vincent Sarrià, député sortant et candidat socialiste dans la région de Valence.

L’élu donne l’exemple de la question de la violence contre les femmes. Il rappelle que dans l’entente de coalition conclue à Valence entre le Parti populaire et Vox, le terme violence de genre a été remplacé par violence intrafamiliale , une demande de la formation d’extrême droite connue pour ses critiques à l’endroit du féminisme.

Ouvrir en mode plein écran Une affiche du Parti Vox, à Valence. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Après des alliances ou des ententes dans d’autres pays d’Europe comme l’Italie, la Suède et la Finlande, la politologue Andrea Stoica rappelle que l'entrée d’une formation d’extrême droite au sein d'une coalition gouvernementale marquerait une première en Espagne depuis la fin de la dictature dans les années 1970.

Avant, les membres de Vox étaient membres du Parti populaire. On considérait que la droite était unie. On pouvait donc voir des membres du Parti populaire qui étaient plutôt d’extrême droite, mais ils étaient unifiés. La différence aujourd’hui, c’est qu’ils sont séparés et qu’ils peuvent donc avoir plus d’influence , renchérit Andrea Stoica.

Les risques d’une élection en plein été

En plus de laisser planer la menace d’une coalition entre le Parti populaire et Vox, le parti socialiste du premier ministre sortant, Pedro Sanchez, vend son bilan pour tenter de demeurer à la tête du gouvernement, notamment sur les plans social et économique.

L’inflation en Espagne est aujourd’hui sous la barre des 2 %, ce qui est largement inférieur à certains de ses voisins européens, et le pays a connu une croissance plus importante qu’anticipée à la fin de l’année dernière. Toutefois, une professeure de sciences politiques à l’Université de Valence, Rosia Reig, estime qu'une partie de la population est toujours aux prises avec des difficultés économiques. La classe moyenne a de la difficulté à arriver à la fin du mois , indique-t-elle.

En plus du contexte économique, l’experte ajoute que le dirigeant socialiste a fait un pari risqué en déclenchant une élection en plein été, tout juste après le scrutin régional.

Nous sommes fatigués des élections, les gens ont besoin de déconnecter et il fait trop chaud , dit-elle, en référence aux fortes chaleurs auxquelles certaines régions du pays sont confrontées.

N’empêche, des électeurs assurent suivre avec attention ce scrutin estival.

Ouvrir en mode plein écran Un nombre record d'électeurs espagnols ont eu recours au vote par correspondance. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Je pense que c’est une élection très importante , dit Clara, une jeune électrice de Valence, qui assure que plusieurs de ses amis s’intéressent aussi au scrutin et qu’ils sont nombreux à avoir déjà exercé leur droit de vote.

En effet, plus de 2,5 millions des 37 millions d’électeurs espagnols se sont inscrits au vote par correspondance. Le service a battu un record, à tel point que la période de dépôt des bulletins a été prolongée pour répondre à la demande.