La renouée du Japon donne du fil à retordre aux autorités municipales de Moncton qui cherchent à se débarrasser de cette plante envahissante une fois pour toutes.

Cette plante dont la hauteur peut atteindre environ trois mètres pousse près de la rivière Petitcodiac. Il est difficile de l’éliminer. Ses racines peuvent s’étendre jusqu’à deux mètres de profondeur et à sept mètres de la tige.

La renouée du Japon peut pousser jusqu'à trois mètres de hauteur en été.

Moncton lutte contre cette plante depuis quelques années. La municipalité a intensifié ses efforts l’an dernier dans le cadre d’un projet-pilote mené avec l’aide du Conseil sur les espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick, explique la directrice des communications municipales, Isabelle LeBlanc.

On devait creuser l’espèce. On a ajouté un matériel noir et du paillis par-dessus pour tenter de minimiser la propagation de l’espèce. Cet effort, on le continue cette année et on va devoir le faire encore pendant quelques années parce que c’est une espèce assez persistante , affirme Isabelle LeBlanc.

L’installation de bâches opaques et imperméables sur la renouée du Japon à Moncton, il y a quelques années, n’a pas encore donné les résultats escomptés. La plante pousse à travers la bâche.

La renouée du Japon est tenace au point de pousser à travers une bâche.

Nous, on n’utilise aucun herbicide dans nos efforts , souligne Isabelle LeBlanc, notamment pour la protection de l’environnement.

Le projet-pilote se limite pour le moment à un endroit près de la rivière et on ne saura que dans quelques années s’il a du succès.

Si on voit qu’il y a des effets assez positifs, j’imagine que nos collègues dans les parcs vont vouloir l’essayer à quelques autres endroits , indique Mme LeBlanc.

Une méthode qui porte ses fruits à Kouchibouguac

Il est possible de l’éliminer, selon un scientifique. Le parc national de Kouchibouguac connaît du succès avec la méthode de la bâche qui bloque la lumière du soleil et fait surchauffer la plante en dessous.

Oui, ça fonctionne. On peut dire qu’après quatre ans d’efforts, on a éliminé à peu près 95 % de notre population de renouée du Japon , souligne David Mazerolle, scientifique en matière d’écosystème chez Parcs Canada.

Il estime que le parc doit probablement poursuivre ce travail une autre année pour l’éliminer.

La renouée du Japon, une plante envahissante qui élimine toutes les autres plantes si on la laisse prendre de l'expansion.

Il explique que la lutte contre la renouée du Japon est nécessaire. Si on la laisse croître à sa guise, la plante gagne du terrain si densément qu’elle élimine toutes les autres plantes. Et lorsqu’elle meurt à l’automne, elle laisse le sol dénudé, ce qui augmente le risque d’érosion, ajoute M. Mazerolle.

Et on sait que l’érosion, quand il y a des sédiments qui s’accumulent dans nos cours d’eau, ça un impact majeur sur la faune aquatique , précise-t-il.

Cette plante peut aussi croître dans de simples fissures d’une fondation en béton pour causer des problèmes

D’après un reportage d’Allie Chouinard